Snowpiercer, cosa aspettarsi dalla seconda serie uscita oggi su Netflix

In arrivo su Netflix Italia la seconda stagione della serie “Snowpiercer”, uscita per la prima volta l’anno scorso. Ecco di cosa si tratta.

A partire da oggi 26 gennaio 2021 sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, Netflix, sarà disponibile anche nel nostro paese la seconda stagione di una serie tv dal sapore post apocalittico, terminata con un cliff hanger che aveva lasciato gli spettatori con il fiato sospeso e desiderosi di vedere come sarebbe andata a finire. Ecco quindi che “Snowpiercer“, torna in streaming con la seconda stagione. Ma che cosa ci sarà da aspettarsi questa volta?

Snowpiercer, cosa accadrà nella seconda stagione

Tante le novità, anche nel cast, nella nuova stagione di “Snowpiercer“, a partire dalla presenza di Sean Bean, una new entry non da poco. Sean Bean si aggiunge al cast, già di per sè nutrito e importante: da Jennifer Connelly a Daveed Diggs, i fan della serie potranno trovare i personaggi che amano, anche in questa seconda stagione. La serie si ispira al film omonimo del premio Oscar coreano Bong Joon-Ho: una pellicola dal sapore post apocalittico, ambientata anni dopo un’era glaciale che ha reso il pianeta Terra pericoloso e inospitale. Anche nella serie tv ritroviamo lo stesso background nella trama: gli unici sopravvissuti alla glaciazione sono su un treno che viaggia intorno al mondo continuamente.

Il trailer ha annunciato che cosa vedremo nella seconda stagione di “Snowpiercer”: nuovi conflitti sociali metteranno in pericolo gli equilibri delicati e i rapporti sul treno senza sosta. Si aggiunge anche una nuova speranza di poter tornare alla normalità e ad un nuova vita, grazie al riscaldamento della Terra. Il team di produzione della seconda serie è lo stesso della prima, quindi si potrà trovare una cert continuità anche dal punto di vista stilistico.

Il debutto della serie non aveva convinto del tutto la critica che lo aveva giudicato mancante del taglio controverso tipico del regista del film, da cui è tratta. Questa seconda stagione potrebbe riscattarsi, viste le premesse del trailer e, considerando che una terza serie, è già stata annunciata, si spera vivamente che questo nuovo capitolo non sia un flop.