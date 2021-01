Serena Enardu, attentato contro l’auto: “Io e mio figlio andremo via”

L’ex gieffina Serena Enardu è sconvolta per l’attentato subito sabato notte contro l’auto: “Io e mio figlio andremo via”.

Il noto volto televisivo Serena Enardu, che ha partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, è sconvolta da quanto le è accaduto. La donna – ex compagna del cantante Pago – sarebbe stata vittima di un attentato incendiario. Nella notte tra sabato e domenica, un episodio che l’ha lasciata senza parole.

La giovane donna, infatti, era da sola in casa, insieme al figlio Tommaso, quando qualcuno ha bruciato nuovamente la sua Range Rover. Sembra che anche in passato la donna sarebbe stata vittima di un attentato incendiario nei confronti della sua auto e stavolta sembra non disposta a restare in Sardegna.

Attentato contro l’auto di Serena Enardu: la sua reazione

La donna lo ha detto chiaramente nel corso di un’intervista al ‘Corriere della Sera’, che le chiedeva di commentare lo spiacevole episodio del quale è rimasta vittima. “Di tutte le bestie, l’ignoranza è la più difficile da trattare”, aveva scritto sfogandosi sul suo profilo Instagram la protagonista della tv italiana, che aveva anche postato una foto della sua automobile completamente carbonizzata.

A lei erano così arrivati moltissimi attestati di solidarietà e adesso la donna spiega nell’intervista rilasciata: “Io vengo da una famiglia onestissima, e queste scene le ho viste solo nei film, per me è tutto nuovo. Siamo persone tranquille. L’unico strumento che ho è rivolgermi alla giustizia e contare sulla legge”. Ha anche spiegato che il figlio Tommaso le avrebbe chiesto di andare via dopo quanto accaduto: “Ci sto pensando davvero, voglio stare tranquilla e proteggere mio figlio!”.