Sandokan, Can Yaman protagonista: la reazione di Kabir Bedi

Ormai non si parla di altro, ovvero il reboot di Sandokan, che avrà Can Yaman come protagonista: la reazione di Kabir Bedi.

Probabilmente è una delle serie televisive più attese, anche in virtù del fatto che il protagonista principale dovrebbe essere l’attore turco Can Yaman, ormai una vera istituzione nel nostro Paese. Amatissimo dal pubblico femminile, l’attore è al centro del gossip. I siti e le riviste scandalistiche lo vorrebbero insieme a Diletta Leotta.

Lui intanto, tra un set e l’altro in Turchia, ha trovato anche tempo e modo di sbarcare nel nostro Paese, per alcuni impegni professionali. Uno di questo lo ha visto di uno spot pubblicitario, ma intanto si sa che vestirà i panni del nuovo Sandokan, nel remake con protagonista anche Luca Argentero nel ruolo di Yanez.

Cosa ne pensa Kabir Bedi di Can Yaman, il nuovo Sandokan

Come noto, il personaggio di Sandokan nello sceneggiato televisivo tratto dai romanzi di Emilio Salgari era interpretato da Kabir Bedi. L’attore di origine indiana proprio grazie a quel suo ruolo si costruì una grande carriera. E oggi – dopo aver tentato l’operazione nostalgia negli anni Novanta con ‘Il ritorno di Sandokan’, dove nella parte di Yanez de Gomera c’era Fabio Testi – è pronto a passare per sempre quel testimone.

Durante una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il vecchio ‘Sandokan’ dà il suo avallo al reboot e spiega che ritiene Can Yaman il suo degno erede. Ecco le parole di Kabir Bedi nel commentare la nuova versione di Sandokan e il suo protagonista: “Sono sicuro che Can Yaman sarà un degno successore. Non vedo l’ora di vederlo in questa nuova incarnazione”. Un’attesa che interessa a quanto pare anche il pubblico italiano.