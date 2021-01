Sabrina Salerno si mette in costume: “E poi dritto”

L’inverno è lungo e la Primavera sembra ancora un miraggio lontano, ma per Sabrina Salerno è già estate… e si vede.

Sabrina Salerno ha condiviso con i propri fan uno scatto che ha infiammato il web, complice anche un dettaglio non è passato inosservato. La bellissima showgirl e cantante genovese, 50 anni e non sentirli, si mette in costume ed evoca la magia di scenari esotici, citando una canzone immortale di Edoardo Bennato.

L’isola dei sogni di Sabrina Salerno

Ecco il testo del post appena pubblicato da Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram, a corredo di una sua foto con uno strepitoso due pezzi azzurro:

“Seconda stella a destra, questo è il cammino

E poi dritto fino al mattino

Poi la strada la trovi da te

Porta all’isola che non c’è. Son d’accordo con voi, non esiste una terra

Dove non ci son santi né eroi

E se non ci son ladri, se non c’è mai la guerra

Forse è proprio l’isola che non c’è, che non c’è…”.

I tanti e occhiutissimi fan e follower di Sabrina Salerno non hanno potuto non notare la collana indossata dalla loro beniamina nella foto. Si tratta di un ciondolo d’oro o dorato a forma di “S” (dunque la sua iniziale) che cade perfettamente al centro del petto della cantante. Va da sé che la sezione dei commenti si è subito infiammata: il pubblico virtuale si inchina ancora una volta di fronte alla sensualità di una delle donne più affascinanti d’Italia.

