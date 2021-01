Rocketman, il film su Elton John in onda su Canale 5: trama e cast

Rocketman arriva in casa Mediaset. Il film sulla vita di Elto John andrà in onda in prima serata. Scopriamo la trama e il cast.

Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, Canale 5 propone un film che ha sbancato al botteghino. Rocketman andrà in onda alle 21:15: una prima serata da non perdere.

Quando il film è stato presentato alla premiere di Cannes aveva fatto commuovere tutto il pubblico in sala.

Rocketman: ecco qualche curiosità sul film

La pellicola è stata girata nel 2019 ed è diretta da Dexter Fletcher. Nel film viene raccontata la storia di uno dei più grandi artisti al mondo: Elton John. Una produzione incentrata a riscoprire passo dopo passo la sua ascesa nel mondo della musica. Da ragazzo di provincia a star internazionale famosa in ogni angolo del pianeta. Il tutto con la collaborazione di due grandi artisti: Taron Egerton e Bryce Dallas Howard.

Il film parla della storia del cantante. Il suo timido inizio nel mondo della musica in cui il suo talento per il pianoforte riesce a farlo spiccare tra gli altri. Il nome Reginald Dwight fu ben presto sostituito da quello di Elton John che ha contribuito a conferirgli quell’aura magica da star internazionale.

Rocketman è anche amatissimo dal pubblico perché permette di poter godere a pieno delle canzoni più belle e storiche del cantautore inglese. La narrazione è scandita dai suoi pezzi più memorabili che raccontano la sua scalata verso il successo. La fama della pellicola è frutto di un superbo lavoro da parte del cast. Tra cui troviamo Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennet, Kit Connor, Bern Callaço e Graham Fletcher-Cook.

Per i più curiosi ci sono anche molte curiosità da scoprire. “Your Song” è stata scritta dal cantante in pochissimo tempo mentre era nell’appartamento della madre. E’ proprio per questo che tra i momenti chiave del film c’è quello in cui Elton John viene presentato con testi appena scritti e macchiati di caffè. Un’altra curiosità è il fatto che sia il padre del famoso cantante che l’attore che lo interpreta (Steven Mackintosh) hanno prestato servizio nella RAF.