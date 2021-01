28enne ricoverata per una sospetta appendicite, muore di Covid

Nel Regno Unito una 28enne ricoverata per una presunta appendicite, è morta di Covid19: doveva sposarsi a breve

Il matrimonio era vicino e l’età era anche giusta, ma il Covid non risparmia nessuno, anche i più giovani non sono al sicuro. Una futura sposa di 28 anni è finita, così, di coronavirus, dopo essere stata ricoverata in ospedale per una sospetta appendicite acuta. Si chiamava Laura Gentry, era di Kessingland vicino a Lowestoft, è stata ricoverata in ospedale perchè aveva accusato forti dolori addominali. E’ bastato poco ai sanitari del James Paget University Hospital di Great Yarmouth, per capire tutto e diagnosticarle il Covid-19, sempre lui.

Ricoverata per l’appendicite, muore di Covid

La sua famiglia ha raccontato che era appassionata di equitazione e lì aveva conosciuto anche il fidanzato con il quale aveva in programma il matrimonio. Gli amici si sono stretti intorno ai familiari dopo il tragico evento. Una vita spezzata troppo in fretta, a pochi passi dal momento celebre delle nozze. Sui social, Laura, lo scorso 6 gennaio ha scritto: “Non potrei augurare quello che sto passando io neppure al mio peggior nemico”. E il 2 gennaio: “Questa notte ho dormito sei ore. Avevo dolori ovunque. Incrociamo le dita per qualche risultato oggi e poi forse potrò tornare a casa”. Le speranze di laura, la forza con cui ha combattuto e ha cercato anche di rendere pubblico ciò che stava passando come monito contro il temibile nemico, il più ostile dopo quella della guerra, si sono spente qualche settimana dopo.

Non ce l’ha fatta, nonostante tutto. Intanto la sorella di laura, Amy, sta raccogliendo fondi per il suo funerale dichiarando: “Mia sorella Laura ci è stata portata via troppo presto a soli 28 anni. Mi piacerebbe raccogliere dei soldi per lei per darle il saluto che merita”.

