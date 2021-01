Morto Francesco Buffon, aveva 59 anni: lutto tremendo

È scomparso Francesco Buffon, amatissimo nella sua comunità di appartenenza. E tutti ora avvertono profondo dolore per questa perdita.

Si chiamava Francesco Buffon e la sua morte ha gettato nella più totale disperazione un paese intero. La comunità di Cison di Valmarino, piccola località della provincia di Treviso, si stringe attorno alla famiglia dell’uomo. Lui aveva 59 anni e la sua scomparsa, avvenuta nelle scorse ore, sarà molto difficile da metabolizzare.

Leggi anche –> Sonia Nacci, svolta ad un mese dal delitto: fermati padre e figlio

Soprannominato ‘Tuben’, questo nomignolo raffigura alla perfezione quella che era la passione di Francesco Buffon. Lui era il più abile tra gli idraulici e la Pro Loco locale, della quale ‘Tuben’ faceva parte, lo ricorda con parole di enorme affetto. Tutte le condutture idriche di Cison di Valmarino “portavano la sua firma, il suo tocco”. E grazie a lui si svolgeva un evento che era diventato caratteristico di quel borgo della Marca, durante il quale dalla locale fontana della Crosera fuoriusciva del vino. Sono tanti gli ambiti di interesse, soprattutto nel campo del sociale, in cui questo amatissimo personaggio si era fatto benvolere.

Leggi anche –> Madre uccide figlio disabile: “L’ho fatto per salvare il mondo”

Francesco Buffon, tutti lo amavano a Cison

Francesco Buffon svolgeva una intensa opera di volontariato, amata cantare e stare in compagnia. Ed ogni cosa che faceva, lo faceva per pura passione e per fare stare bene gli altri, senza mai chiedere niente in cambio. Grazie a lui Cison ha avuto anche l’Associazione carabinieri in congedo ed il Circolo degli Anziani.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Donna uccisa, accoltellata nella sua Jaguar: caso riaperto dopo anni

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, di profondo dolore e anche di chi cerca di smorzare il dolore per questa perdita ricordando i momenti felici vissuti insieme a lui. Messaggi che stanno arrivando a pioggia sui social network. A dire addio al 59enne sono i suoi due figli, Lisa e Michele, oltre ai suoi fratelli ed al resto della famiglia. Senza contare i tantissimi amici che lo amavano.