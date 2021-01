Infortunio tremendo, l’avversario gli apre un buco in una gamba FOTO

Nel corso di una partita delle serie minori argentine, un calciatore subisce un colpo terribilmente duro da un avversario: infortunio spaventoso.

Un calciatore argentino, Brian Medina, che gioca come difensore nella squadra di calcio dell’Ituzaingo, nella quarta serie locale, ha subito un tremendo infortunio nel corso di un incontro ufficiale. Durante la partita contro il Real Pilar valevole per i quarti di finale playoff del torneo di Primera C, il 27enne ha rimediato un buco ad una gamba. La cosa ha richiesto un ricovero immediato in ospedale, sabato 23 gennaio 2021.

Un avversario lo ha colpito duro con una entrata a due piedi in scivolata, finendo con l’affondare i tacchetti degli scarpini su di lui. Eppure Brian Medina ha continuato a giocare come se niente fosse. Poi alcuni minuti dopo ha perso i sensi in campo, con il calzettone tutto intriso del suo sangue. E pensare che lo scontro è avvenuto con l’arbitro del match a soli due metri di distanza. La ferita ha richiesto una ricucitura con diversi punti di sutura. Nonostante tutto, Brian Medina ha voluto fare ritorno allo stadio per assistere al finale di partita. In questo modo ha potuto assistere alla vittoria della sua squadra guardando gli ultimi tre calci di rigore per il risultato finale di 6-5 all’extra time. Lui però salterà il resto della stagione e rimarrà con la gamba infortunata per alcuni mesi.

In fondo le immagini della ferita rimediata da Medina, non adatte ad un pubblico sensibile

Brian Medina, l’avversario si è scusato: “Non so se sia sincero”

Intervistato dal quotidiano sportivo argentino ‘Olé’, il 27enne Medina ha affermato di non sapere se il suo avversario avesse l’intenzione di fargli appositamente del male. Fatto sta che l’intervento desta impressione, se rivisto alla tv. “Solo dopo mi sono accorto della ferita. Il mio stinco pulsava ed avevo sangue ovunque nella scarpa”.

L’avversario lo ha contattato a tarda notte per scusarsi, ma Medina non è parso convinto di questa ammenda. “Se fai una cosa come questa, sei ben consapevole di quali potrebbero essere le conseguenze. Non so se Rios (l’autore del durissimo intervento, n.d.r.) fosse sincero. Ma ha comunque sbagliato a prescindere”. Ed il calciatore ferito accusa anche l’arbitro. “Impossibile non fischiare quando sei a 2 metri”.