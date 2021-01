Giulio Scarpati, la gravissima malattia della madre: senza parole

Per elaborare il lutto e accettare la terribile malattia della madre, Giulio Scarpati ha scritto un libro in cui ricorda com’era prima.

Ancora oggi l’Alzheimer è una malattia poco conosciuta da chi ha la fortuna di non averci a che fare in modo diretto o indiretto. Proprio la mancanza di un’informazione soddisfacente porta le persone che ne sono affette e i loro cari a trovarsi a combattere senza armi contro un nemico inesorabile e per il momento invincibile. Questa terrificante malattia degenerativa, così come le altre dello stesso genere, ha un grandissimo costo per i familiari dei malati, sia a livello economico che, soprattutto a livello psicologico.

Lo sa bene Giulio Scarpati, l’attore infatti ha vissuto in prima persona i costi che questa malattia comporta quando si è ammalata sua madre. A lungo Giulio è stato incapace di accettare ciò che stava capitando, così come di accettare di dover vedere la madre completamente trasformata in un’altra persona dalla malattia. Dopo sei anni terribili, la donna è deceduta ed oggi Giulio è uno dei testimonial della campagna di ricerca e sensibilizzazione sull’Alzheimer.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulio Scarpati racconta la terribile malattia della madre

A margine di un evento musicale del 2018, finalizzato alla raccolta fondi per la creazione di uno centro di ascolto al Policlinico Gemelli per i malati e per i familiari dei malati di demenza, Giulio ha concesso la propria esperienza al portale ‘Sanità Informazione’. Nel corso dell’intervista ha spiegato perché ha deciso di scrivere un libro su questa terribile esperienza: “Sì, di fronte alla malattia di mia madre ho pensato, dato che non riuscivo a digerirla e la rifiutavo, che così avrei avuto modo per ricordare a lei le cose che io volevo ricordare del nostro passato, dell’infanzia, anche perché mi sembrava assurdo, dato che mia madre era una donna molto attiva, vederla improvvisamente come se avesse un blackout completo, come fosse un’altra persona”.

Leggi anche ->Giulio Scarpati, chi è la moglie Nora Venturini: foto, età, lavoro, la loro storia

Dopo aver spiegato quanti passi in avanti sono stati fatti riguardo la qualità ed il volume d’informazione sull’Alzheimer rispetto a quando ha colpito la madre, Giulio ha lanciato un appello alle istituzioni: “Alle istituzioni voglio dire innanzitutto che l’Alzheimer è un costo elevatissimo per una famiglia normale, io mi sono potuto permettere tante cose ma una persona che ha uno stipendio normale non può spendere quelle cifre per badanti, infermiere, ecc. Per cui è una malattia costosa a livello economico e poi è costosa in termini psicologici perché i parenti non riescono mai a capire come prendere le persone”.

Leggi anche ->Giulio Scarpati chi è: età, carriera e vita privata dell’attore