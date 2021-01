Gemma Galgani, addio Maurizio: nuovo flirt con un nuovo Cavaliere

Colpi di scena durante Uomini e Donne, protagonista Gemma Galgani che dice addio a Maurizio: nuovo flirt con un nuovo Cavaliere.

Ha appena compiuto 71 anni, ma non sembra disposta ad arrendersi Gemma Galgani: la dama del Trono Over di Uomini e Donne è ancora alla ricerca di un compagno di vita. Le è andata malissimo con Maurizio Guerci, che avrebbe un’altra relazione e ora sostiene: “Forse a questa storia ci ho creduto solo io”.

Ha sottolineato Gemma Galgani replicando al suo ormai ex Cavaliere nel corso dell’ennesimo confronto: “Quando ti sei avvicinato ieri, ho ritrovato il Maurizio dei primi tempi. Mi hai dato mille attenzioni ed erano cose importanti”. Le ha risposto Tina Cipollari, sostenendo che a suo avviso la Dama si inventerebbe le storie.

Un nuovo giovanissimo fidanzato per Gemma Galgani? La verità sul flirt

Sta di fatto che è sempre più evidente la distanza tra i due e Tina Cipollari non può fare altro che rigirare il dito nella piaga della rivale storica. Ma attenzione, perché nonostante i toni da sconsolata messi in piazza durante la trasmissione da Gemma Galgani, sembra che la storica Dama del Trono Over sia già pronta a rimettersi in gioco. Da più parti, infatti, si parla di un nuovo flirt, ancora da chiarire se sia vero o presunto.

Addirittura, il nuovo spasimante alla sua corte che dovrebbe essere presentato nelle prossime puntate di Uomini e Donne avrebbe una trentina d’anni in meno di Gemma Galgani e sembra disposto a tutto per conquistare il suo cuore. Il nuovo arrivato però non avrà probabilmente vita semplice: la Dama infatti sarebbe già pronta a frequentare uno degli spasimanti già presenti nel parterre.