FIFA 21, con Amazon Prime Gaming un pacchetto gratis al mese

Gli abbonati ad Amazon Prime potranno usufruire a partire di un pacchetto gratis al mese per FIFA ultimate team.

La stagione calcistica videoludica di quest’anno ha visto una sfida meno serrata che negli anni precedenti. Se EA Sports ha pubblicato regolarmente il capitolo annuale della sua lunghissima serie calcistica – FIFA 21 – Konami quest’anno ha deciso di pubblicare semplicemente un upgrade del precedente capitolo che serve ad aggiornare le rose e le modalità online. Ciò nonostante a livello simulativo Pes rimane il miglior gioco di calcio sul mercato, l’unico in grado di regalare a chi lo gioca la sensazione di essere su un campo di gioco.

Proprio per questa ragione, sebbene il titolo EA sia di buon livello, il capitolo 2021 ha ricevuto numerose critiche da parte della comunità videoludica che vorrebbe un vero e proprio aggiornamento sia dell’intelligenza artificiale che della fisica di gioco. Qualcosa, insomma, che avvicini il calcistico americano a quello sviluppato nel Paese del Sol Levante. Lato contenuti, invece, la produzione EA rimane quella più ghiotta per i fan di calcio, visto che può godere di un numero infinito di licenze e di una varietà di modalità che l’avversario si sogna.

FIFA 21, Amazon Prime Gaming regala un pacchetto al mese

Si potrebbe pensare che la maggiore fedeltà al reale di Pes ne abbia decretato anche una vittoria commerciale, ma così non è: FIFA è ad oggi il gioco di calcio più diffuso al mondo. Il perché è semplice, sebbene sia più arcade, il titolo EA ha un comparto multigiocatore migliore e la modalità Ultimate Team appassiona da anni milioni di giocatori in tutto il mondo.

Per tutti coloro che adorano questa modalità o che si vorrebbero approcciare per la prima volta al multiplayer di FIFA Amazon regala un piccolo cadeau. Il gigante delle spedizioni si è lanciato nel mondo del gaming da qualche anno ed offre agli abbonati alcune produzioni interne (al momento non proprio indimenticabili) e dei bonus. Tra questi c’è la possibilità di ricevere gratuitamente un pacchetto giocatori per FIFA ultimate team al mese. Per riceverlo vi basterà collegare il vostro account Amazon a Twich.

