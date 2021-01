Federica Pellegrini inedita su Instagram: “Lo voglio sempre sul petto”

In queste ore di grande confusione e incertezza per via della crisi di governo (e non solo), Federica Pellegrini ricorda agli italiani qualcosa di molto importante.

Federica Pellegrini, la regina indiscussa del nuoto azzurro, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo previste quest’estate. La Federnuoto, infatti, le ha “donato” il pass che le consentirà di non dover cercare di nuovo la qualificazione per via del Covid-19 che l’ha costretta a fermarsi per qualche settimana. E proprio a proposito dei Giochi, la Federica Nazionale ha voluto commentare la situazione del Coni, che avrebbe potuto comportare l’impossibilità dell’Italia a parteciparvi usando i vessilli nazionali.

L’orgoglio italiano di Federica Pellegrini

“Non levateci MAI il nostro tricolore dal petto 🇮🇹♥️”: così scrive Federica Pellegrini nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto che ritrae la nuotatrice col tricolore alle Olimpiadi di Rio del Janeiro 2016, dove sfilò in testa alla delegazione azzurra come portabandiera.

Una frase breve ma decisa, quella di Federica Pellegrini, che stupisce ed emoziona tutti i suoi fan e followers, soprattutto in queste ore critiche per il paese a causa della nuova crisi di governo (e non solo). “Brava Federica a ribadirlo con fermezza 🇮🇹” commenta un aficionado dell’atleta. E un altro gli fa eco: “Infatti ti dovresti candidare PRESIDENTE. E NON STO SCHERZANDO”. Ma c’è anche chi la mette in guardia: “Occhio – avverte un utente che per una frase del genere in Italia di sti tempi, figli del politically correct becerissimo, potrebbero darti della Fascista… 🤔🤣!! FEDERICA ORGOGLIO NAZIONALE🇮🇹”.

