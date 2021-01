Emma Marrone, qualcosa le “scorre sotto”: mai vista così

C’è un posto che fa “respirare” l’anima di Emma Marrone. La rivelazione nell’ultimo post sul profilo Instagram della cantante.

Emma Marrone stupisce ancora. La cantante salentina è tornata in un luoghi “del cuore”, che fanno bene all’anima. Dove? A svelarlo è lei stessa tramite un post Instagram, con tanto di foto e video, che è subito diventato virale.

La grande bellezza di Emma Marrone

“Roma mi scorre sotto i piedi. L’anima respira”: così scrive Emma Marrone nel suo ultimo post su Instagram. Una bella boccata d’ossigeno per la cantante, dunque, dopo un periodo difficile non solo per lei, ma per tutti gli italiani, anche a causa della pandemia con tutto quel che ha comportato.

Con le sue parole Emma Marrone dimostra ancora una volta quanto, soprattutto in questo periodo, qualcosa di apparentemente banale come una semplice passeggiata tra le vie di una città splendida coma Roma può fare la differenza, regalando attimi di pure felicità. Eccola dunque, con l’immancabile mascherina, mentre cammina tra le vie del cuore Capitale, dove tutto è magia e il tempo sembra essersi fermato.

Emma fa sognare tutti i suoi fan e follower e forse suscita in loro anche un po’ di sana “invidia”, visto che lei ha l’opportunità e il privilegio di girare in questo momento tra le vie di una delle città più belle di tutto il mondo, ovviamente deserta e dunque ancor più speciale. “Bella come Roma…..❤️” si legge in uno dei tanti commenti al post in questione. Vedere per credere.