Elisa Taviti ed il suo “Fantabulous World”: ecco chi è l’influencer italiana

Non tutte le fashion icon preferiscono uno stile semplice con pochi fronzoli, ma Elisa Taviti sì: ecco chi ha creato “My Fantabulous world”.

Elisa Taviti è nata nel 1987 a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Laureata in Scienze Politiche (con una specializzazione in Comunicazione Strategica) la digital creator ha creato nel 2010 il blog dedicato alla moda che l’ha resa famosa.

“Stay cool stay basic” è il motto della giovane influencer

“Mi piace prendere spunto dalla grandi donne, donne multitasking, donne di oggi, che si dividono tra lavoro e famiglia. Loro sono la mia fonte quotidiana” racconta Elisa Taviti nel suo blog. Nonostante si descriva come un’amante degli accessori (gioielli, borse e qualsiasi tipo di scarpe) l’influencer ammette di preferire uno stile più semplice o “basic” fatto di blazer, camicie e jeans. “Non ho mai amato gli eccessi e, anche se sembrerà strano, non ho mai seguito le mode e le tendenze estreme” ha detto la ragazza in un’intervista, “mi piace piuttosto scegliere cose più semplici e basiche che si possano riadattare anche in futuro”.

Il suo blog “My Fantabulous World”, creato con l’aiuto dell’allora fidanzato Riccardo Ermini, è ciò che l’ha resa famosa. Oggi Elisa Taviti collabora con grandi brand di fama internazionale: recentemente ha anche lanciato una linea di gioielli, RASNA, ispirati alla sua Toscana. Il significato letterale di “RASNA” è “popolo Etrusco”, e la Taviti lo ha scelto per sottolineare come ogni gioiello sia studiato e modellato in Italia.

Nel 2017 Elisa è finalmente convolata a nozze con il fidanzato Riccardo Ermini: i due si conoscevano già dal liceo ed avevano lavorato insieme alla creazione di “My Fantabulous World”. Contrariamente alle aspettative, i due hanno rifiutato l’aiuto di un wedding planner per organizzare da soli l’evento. “Siamo due perfezionisti e ci piace scegliere, discutere, vedere ogni cosa” ha detto l’influencer, le cui foto del matrimonio sono persino finite sulle pagine di VOGUE.

Quando le viene chiesto come da dove prenda ispirazione, Elisa Taviti parla dei suoi viaggi: “Adoro le novità, adoro esplorare le differenze di ogni paese. Mi permette di non mettere limiti alla fantasia e mi fa sentire libera da ogni costrizione; in questo modo le ispirazioni vengono da sé”.