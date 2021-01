Elisa Esoardi tutta sudata: “Ho raggiunto…”

Elisa Isoardi ha deciso di mostrarsi ancora una volta sui social al naturale, dopo una “prova” fisica molto appagante.

Lo scatto del viso in primo piano, velato di sudore e con lo sguardo un po’ perso nel vuoto, arriva dopo un duro allenamento. Eccola dunque Elisa Isoardi in tenuta sportiva (ma ovviamente scollatissima) e con una maliziosa mano tra i capelli. Per la serie: chi bella vuole apparire…

La felicità secondo Elisa Esoardi

“Meta raggiunta!”: così scrive Elisa Isoardi nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, con tanto di hashtag: “#cottamafelice #felicità #sport“. La Nostra sta condividendo negli ultimi giorni parecchie foto in cui si mostra reduce da duri ma gratificanti allenamenti casalinghi. Una veste sportiva per la popolare showgirl e conduttrice, che non si vergogna affatto (e ci mancherebbe altro!) di mostrarsi senza trucco alle sue folle adoranti sui social.

“Cotta ma felice”, annota l’ex fiamma di Matteo Salvini in didascalia, riferendosi alla stanchezza post workout ma alla piacevole sensazione di mantenersi in forma allenandosi. I fan, come sempre, hanno apprezzato la naturalezza di una vip televisiva che, a differenza di tante sue colleghe, sui social non disdegna qualche scatto al naturale senza trucchi o ritocchi.

“E brava la nostra magnifica atleta 😘😘 ❤️” scrive uno dei tanti followers di Elisa Isoardi nei commenti a margine della foto. “❤️ sei stupenda come un sogno” gli fa subito eco un altro. E un altro ancora: “Bella anche senza trucco complimenti”. Una bella fatica, ma ne vale di sicuro la pena…