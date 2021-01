Diletta Leotta e Can Yaman: il nuovo amore non sembra più essere tanto segreto, le fotografie dell’ultimo appuntamento svelano tutto.

I gossip che nelle ultime settimane hanno voluto vedere Can Yaman e Diletta Leotta insieme come nuova coppia VIP sembrano essere vicini alla conferma ufficiale. I due, infatti, sono stati fotografati insieme un sacco di volte dai paparazzi del settimanale di Alfonso Signorini Chi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Diletta Leotta e Can Yaman: svelato il mistero

Can Yaman avrebbe davvero scelto di stare insieme a Diletta Leotta. Le due star del momento sono state viste trascorrere molto tempo insieme ultimamente, e i paparazzi del settimanale Chi hanno pubblicato nuove fotografie che non lasciano spazio a dubbi. Nella nuova fotografia pubblicata sui social Diletta Leotta guarda dritta in camera sorridendo, motivo per cui molti fans credono che non ci sia più la volontà di mantenere questa relazione segreta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Potrebbe interessarti leggere anche —> Diletta Leotta, il rapporto con Can Yaman: un amico conferma tutto

Sull’ultimo numero del settimanale, in vendita da domani 27 gennaio, potremo vedere fotografia scattate durante l’incontro segreto tra l’attore Can Yaman e la conduttrice televisiva Diletta Leotta. I due sono stati visti più volte insieme nelle aree comuni di un hotel romano, sempre lo stesso. Anche quest’ultima volta dopo la cena i due si sarebbero rifugiati in camera, dove hanno trascorso la notte insieme. La conferma ufficiale da parte dei due VIP arriverà mai, o continueranno a farsi fotografare fingendo di tenere nascosto il loro amore?