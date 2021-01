Daydreamer – Le Ali del sogno: anticipazioni oggi 26 gennaio 2021

Questa sera c’è una nuova puntata di Daydreamer – Le Ali del sogno, scopriamo cosa succederà oggi 26 gennaio 2021.

Quest’oggi andrà in onda un’altra puntata della fiction televisiva turca ‘Daydreamer – Le Ali del sogno‘. Il successo di questa serie è dovuto in primo luogo alla presenza nel cast dell’attore turco Can Yaman, molto amato dalle donne per via del suo indiscusso fascino. Inoltre si tratta di una serie che racconta della nascita di una storia d’amore tra mille difficoltà, elemento che permette alle spettatrici di immedesimarsi nella protagonista femminile, la bellissima Demet Ozdemir.

Nella puntata di oggi, in onda a partire dalle 21.20 su Canale 5, assisteremo al tentativo di Polen di riconquistare il bel Divit. La scienziata non riesce ad accettare il fatto che l’ex ha dimenticato in fretta la loro storia d’amore ed ora ha occhi solo per la bella scrittrice Sanem. Per farlo coinvolge Divit nel suo progetto culinario: un libro di ricette per il quale vuole le foto dell’ex fidanzato. Il lavoro a stretto contatto dei due manda su tutte le furie Sanem, la quale si trova ad un tratto a dover lavorare con l’avversaria in amore.

Daydreamer, la sfida culinaria tra Polen e Sanem

Il fratello di Polen, Yigit, s’infatua della bella Sanem e le propone di scrivere un romanzo per la sua casa editrice. Sanem accetta e si trova si trova a lavorare a stretto contatto con la rivale nella stesura del libro. Sempre decisa a riprendersi l’ex fidanzato, Polen sfida la rivale ad un contest di cucina. La scrittrice sa bene di non avere speranze di vincere il duello, visto che l’avversaria è un portento in cucina e lei invece non possiede alcuna abilità. Ciò nonostante, spinta dalla rivalità in amore, accetta la sfida.

Durante la sfida Yigit fa coppia con l’amata e Divit con Polen. Lo scontro culinario si trasforma rapidamente in una situazione imbarazzante, poiché Sanem crea una serie di equivoci che la portano allo scontro con il fidanzato. L’astio tra i due è evidente e si accende una lite a base di doppi sensi e allusioni culinarie. Riusciranno Polen e Yigit a separarli?

