Compie 58 anni Jose Mourinho, è ancora il miglior allenatore al mondo?

Il celebre allenatore portoghese, Jose Mourinho, compie oggi 58 anni: ecco tutte le curiosità sull’attuale manager del Tottenham

Gli anni continuano a passare, ma Jose Mourinho cerca di essere sempre uno dei migliori al mondo. Nel corso degli anni la sua tradizione di vittorie si è affievolita con un ricambio generazionale. Oggi, 26 gennaio, il manager portoghese compie 58 anni. Dal collaboratore di Bobby Robson al Barcellona nel lontano 1996 all’attutale allenatore del Tottenham in Premier League. Nella sua carriera ci sono stati tantissimi trionfi che si ricorderanno per sempre come il Triplete collezionato con l’Inter: un anno davvero incredibile ricco di successi. Da non dimenticare logicamente la cavalcata entusiasmante alla guida del Porto nel 2004 con il trionfo inaspettato in Champions League.

Leggi anche –> Bufera su Mourinho: “Si è allenato al parco”. Ecco la sua giustificazione

Leggi anche –> Mourinho criticato, giocatori in rivolta: quanti malumori

Compie 58 anni Jose Mourinho, le delusioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella sua carriera Mourinho ha dovuto collezionare anche diversi esoneri, prima al Chelsea e poi al Manchester United, ingoiando così bocconi amari. Ma non si è dato mai per vinto il manager portoghese che è riuscito così sempre ad essere un punto di riferimento per i propri top club d’Europa che ha allenato, tra cui l’esperienza indimenticabile al Real Madrid affrontando il suo acerrimo avversario Pep Guardiola. Nel corso degli anni è diventato anche un punto di riferimento fuori dal campo con l’apertura del suo profilo ufficiale Instagram.