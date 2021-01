Amici, la concorrente Arianna Gianfelici contro Rudy Zerbi: “È un incubo”

Tutti i concorrenti sentono la pressione della gara: per Arianna Gianfelici, però, le cose stanno peggiorando a causa di Rudy Zerbi.

Doveva essere un rapporto tranquillo quello tra Arianna e Zerbi, che l’aveva fortemente voluta nella sua squadra. Arrivata alla quinta sfida del programma, però, la ragazza sente di vivere un incubo.

“Sta diventando un incubo”, le parole dell’allieva che si sente schiacciata dal suo insegnante

Il giudice aveva avuto da ridire per alcuni atteggiamenti della concorrente, arrivando persino a sospenderla dalla scuola accusandola di essere troppo svogliata. Nonostante la disperazione di Arianna (che ha voluto un incontro privato con l’uomo per chiarirsi), Zerbi non ha voluto sentire scuse: “non hai cantato come una che ci tiene, che vuole mandare un messaggio. Anzi un messaggio l’hai mandato: ‘Non mi impegno, potrei fare di più, non lo faccio, ergo non me ne frega niente’”. Dopo un’accesa discussione, l’insegnante ha dichiarato che l’atteggiamento dell’allieva lo penalizza, rendendola libera di lasciare la sua squadra in quanto non più considerata benvenuta.

Leggi anche -> Amici, Arisa choc: ecco cosa ha chiesto a Maria De Filippi

“Mi vuole massacrare” ha detto la Gianfelici, che a causa dello stress sente di non potersi godere l’esperienza nella scuola di Amici. La giovane ha addirittura rischiato l’eliminazione proprio a causa di Zerbi, che sembra volerla a tutti i costi fuori dal programma: a darle una mano, però, è arrivata Arisa.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

A quanto pare la cantante non ha condiviso l’opinione del collega Zerbi: dopo aver salvato Arianna dall’eliminazione, Arisa ha accettato con entusiasmo la richiesta della giovane di diventare sua allieva. “Credo che tu abbia una voce pazzesca” ha detto la cantante, “io ti prendo, ma adesso devi spaccare”. Arisa ha inoltre fatto notare a Rudy Zerbi che, in quanto cantante e coach, sa perfettamente riconoscere una voce con molto potenziale (e, secondo lei, Arianna ha solo bisogno di una guida per arrivare alla vittoria).

Leggi anche -> Amici, gaffe della concorrente: Maria De Filippi in imbarazzo

Che sia per una ripicca (Arisa e Zerbi sono conosciuti dal pubblico del programma per essere sempre sul piede di guerra) o perchè ha visto davvero qualcosa in lei, Arianna Gianfelici ha un’altra possibilità per dimostrare il suo talento.