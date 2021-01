Alex Mucci choc: ecco cosa fa a gravidanza inoltrata

La futura mamma Alex Mucci rompe ancora una volta gli schemi: nel suo ultimo post su Instagram pubblica una foto da lasciare a bocca aperta.

Come noto, Alex Mucci è incinta e aspetta un figlio. La dolce metà di Mr Marra del Cerbero Podcast ha ufficializzato tempo fa la sua gravidanza via Instagram: “9 weeks of us”, “9 settimane di noi“, mostrando il pancione. E sempre su Instagram l’influencer (ha diversi milioni di follower), star su OnlyFans, nonché laureata in ingegneria aerospaziale, ha appena pubblicato una foto-aggiornamento da lasciare senza parole.

L’ennesima provocazione di Alex Mucci

Il post, scritto ovviamente in inglese, è una sorta di dialogo immaginario tra sordi: “Them: how is pregnancy going?

Me: “.

Tradotto: “Loro: come va la gravidanza?

Io : “.

Ma a destare sorpresa (e in qualche caso anche fastidio) è la foto che accompagna il commento, con Alex Mucci col pancione in bella vista, in una posa smaccatamente sensuale, mentre si pasce beatamente di un McMenù: un pranzetto che a tutto si addice fuorché a una donna in dolce attesa.

Tra i fan non sono mancate le reazioni di grande entusiasmo, ma neppure le critiche al vetriolo e le prese di distanza. Soprattutto pensando al benessere del bambino in una fase così delicata. La giovane di Pescara, classe 1988, non è nuova a provocazioni simili. Ma il compagno e futuro papà Davide Marra, cui è legata dalla scorsa estate, l’ha sempre difesa e sostenuta. E intanto, nel bene e nel male, la sua popolarità non fa che aumentare.

