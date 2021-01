Alex Mucci, chi è l’influencer laureata in ingegneria aerospaziale

“La popolarità mi è caduta addosso per caso” dice con modestia Alex Mucci, la modella che oggi conta 2.7 milioni di followers online.

Alessia Mucci (conosciuta sul web come Alexis M) è nata a Pescara il 17 gennaio 1988. A 19 anni la giovane ha deciso di trasferirsi al nord (in particolare a Torino e Milano) per studiare; dopo la specializzazione in ingegneria aerospaziale si è nuovamente trasferita, questa volta in Australia. Alessia Mucci ha quindi lavorato come barista e pasticciera per un ristorante italiano a Sydney fino al 2016, quando ha deciso di tornare in Italia e diventare “Alexis M”.

La grande popolarità arrivata dopo un cuore spezzato

“Al mio rientro in patria, dopo una grande delusione d’amore… beh, la rinascita. Posso dire che la mia popolarità social mi sia caduta addosso per caso e da allora lavoro prettamente come influencer, alt model e cantante” dice Alessia in un’intervista a Spazio Interviste. La giovane al suo rientro in patria non si aspettava sicuramente che nel giro di poco tempo sarebbe diventata una delle modelle più ammirate e seguite.

Ma qual’è il segreto per il successo? Nonostante la giovane dichiari che la fama le è quasi caduta addosso, serve un certo talento per mantenere alta l’attenzione del pubblico (sopratutto in un periodo dove Instagram è pieno di modelle ed influencer). “Sono sempre stata uno spirito artistico, a cui piace differenziarsi ed andare contro corrente” dice Alexis, “molti mi chiedono come ho fatto, io rispondo sempre: contenuti e personalità”.

Con la fama, però, arrivano anche le critiche. Sotto le foto di ragazze che decidono di creare contenuti più sensuali non è raro trovare critiche e commenti negativi da parte di chi giudica il loro stile di vita. Alexis M, però, non si fa turbare dagli haters: anzi, trova che la loro esistenza la aiuti a diventare ancora più famosa. “In una società come la nostra, sfortunatamente, è proprio l’hating a creare più hype!” dice.

Nel dicembre 2020, con una foto della pancia davanti allo specchio di casa, Alessia Mucci ha fatto sapere ai suoi followers di essere incinta: lei ed il compagno Mr.Marra (del Cerbero Podcast) aspettano un figlio. Pare che la giovane abbia ottenuto esattamente ciò che desiderava: già in un’intervista di marzo dello stesso anno la modella aveva espresso il desiderio di diventare madre.