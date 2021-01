Alberto Matano sotto attacco, cosa ha scoperto Striscia la Notizia

Il tg di Antonio Ricci ha riservato al celebre conduttore Alberto Matano un salato servizio. Scopriamo tutto quello che è successo.

La sfuriata del conduttore Alberto Matano contro il barista triestino non è passata di certo inosservata. La maggior parte del pubblico infatti la ricorda ancora, e a quanto pare anche Striscia la Notizia non l’ha dimenticata. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha perso tempo e ha realizzato un salato servizio appositamente per il conduttore e per le sue dimenticanze. Vediamolo insieme.

Matano ha perso le staffe circa una settimana fa. A farlo uscire dai gangheri è stato un barista di Trieste. L’uomo, in collegamento durante una diretta, si è presentato davanti ai microfoni completamente senza mascherina, rivelando inoltre di essere un no-mask. Il giornalista calabrese non ha tollerato il comportamento, e si è precipitato a chiudere il collegamento in fretta e furia. Fin qui nulla di strano. Ma Striscia ha deciso di incastrare il conduttore, scoprendo alcune contraddizioni.

Il tg satirico ha scoperto che, durante alcune precedenti puntate andate in onda de La Vita in Diretta, alcuni ospiti hanno utilizzato male, o non hanno proprio indossato, la mascherina. Uno dei più recenti episodi si è verificato il 14 Gennaio, ed è stato ovviamente documentato da Striscia. “Mascherina con naso scoperto, mascherina reggimento, niente mascherina..” hanno commentato Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio fuori campo durante il servizio. “Dove sono finiti i protocolli?”. Sembrerebbe proprio che il programma abbia davvero fatto le pulci al buon Matano, puntando meticolosamente il dito contro tutte le mancanze dell’uomo.

Striscia la Notizia: il dito puntato contro Alberto Matano e la Rai

Il servizio andato in onda ieri, 25 Gennaio 2021, di Striscia la Notizia ha decisamente colto Alberto Matano con le mani nel sacco. Il tg satirico di Antonio Ricci ha spesso realizzato salati servizi che hanno coinvolto la televisione pubblica, e sembrerebbe proprio intenzionato a continuare su questa strada. Durante la messa in onda di ieri, una frecciatina contro la Rai è persino volata fulminea. “Sembrerebbe l’ennesimo caso di doppiopesismo in Rai”.