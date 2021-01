Wlodek Goldkorn, chi è il giornalista autore del libro “La scelta di Abramo”

Wlodek Goldkorn è il giornalista che ha fondato riviste dedicate all’ebraismo ed alla storia e alla cultura dell’Europa centro-orientale.

Wlodek Goldkorn è nato nel 1952 a Katowice, in Polonia. L’uomo lascia la sua terra natia nel 1968 per trasferirsi in Italia, a Firenze (dove vive ancora oggi). Goldkorn è uno dei senior editors de L’Espresso: prima ha lavorato per lo stesso settimanale come corrispondente da New York. In seguito ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore cultura.

Un’infanzia passata nella comunità ebraica del dopoguerra

“Giocavamo ad Auschwitz” dice l’uomo. Nonostante la fine della guerra la Polonia in quel periodo non era il luogo più adatto dove crescere: gli ebrei non vengono trattati con i guanti dai polacchi. Per questo motivo, quando non riesce a costruirsi una vita normale a Katowice, la famiglia Goldkorn prova a spostarsi più volte (stabilendosi alla fine ad Israele).

Leggi anche -> Moshe Bejski, chi era: storia del magistrato ebreo sopravvissuto ad Auschwitz

Il figlio segue i genitori ma non è soddisfatto dalla loro scelta finale, così lascia il Paese. “Pensai che se ero condannato a non avere una casa, avrei vissuto nel paese più bello del mondo” e così l’uomo si stabilisce in Italia, più precisamente a Firenze.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Nel 2006 Wlodek Goldkorn pubblica “La scelta di Abramo”.

“Abramo fa una scelta radicale: abbandona l’identità tribale per fondare un’etica universale. La grande promessa della modernità è stata quella di liberare il mondo da ogni prigione identitaria e di conseguenza di liberare gli ebrei da un ghetto non solo materiale, ma anche metaforico. Con la Shoah questa promessa è stata tradita” questa la descrizione del saggio, profondamente toccante.