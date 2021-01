Vite al limite, Leneatha Reed è morta? Le voci incontrollate, la situazione oggi

Leneatha Reed è stata una protagonista di Vite al limite, la docuserie di RealTime. Dopo la fine del programma, si ritiene che la donna abbia fatto una brutta fine.

Leneatha Reed ha preso parte alla docuserie in onda su RealTime, “Vite al limite“. Il programma aiuta persone affette da grave obesità ad affrontare un percorso di dimagrimento con uno specialista del campo, il dottor Nowzaradan.

Leneatha Reed è una donna di 40 anni che vive in Massachusetts, è una madre single che si è rifugiata nel cibo nel corso della sua vita a causa dei traumi che ha subito, arrivando a pesare 273 kg. Il suo percorso di dimagrimento a “Vite al limite” non è molto produttivo e, nonostante il supporto del dottor Nowzaradan, la donna non riesce a sopperire al suo bisogno di mangiare quantità elevate di cibi poco salutari. Il dimagrimento della donna è veramente irrisorio e non le consente di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico.

Leneatha Reed, che fine ha fatto dopo Vite al limite

L’esperienza a “Vite al limite” di Leneatha Reed si conclude quando viene espulsa dal programma, in quanto non riesce ad affrontare il percorso di dimagrimento al quale è sottoposta dal dottor Nowzaradan. Nonostante la sua mole di peso sia una grande preoccupazione per lo specialista, in quanto mette a rischio la sua vita, il dottore è conscio di non poterla aiutare finché la donna non comprenderà di dover cambiare la sua vita.

Leneatha Reed, nonostante i timori del dottor Nowzaradan, è ancora viva. La donna non è riuscita a perdere i chili che si era prefissata durante il percorso, ma ha ringraziato pubblicamente il programma e lo specialista per le cure che le hanno fornito. Sulla sua pagina di Facebook, Leneatha aggiorna il più possibile i suoi followers con i suoi progressi che sta ottenendo.