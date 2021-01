Vite al limite, Cynthia Wells irriconoscibile: pesava 277Kg, come è oggi

Tra le trasformazioni più incredibili di “Vite al limite”, Cynthia Wells ha una storia davvero particolare. Ecco quanto pesava e com’è diventata oggi.

A soli 30 anni Cynthia Wells aveva già cinque figli e un futuro davvero incerto, visto il suo peso di 277kg. Ormai non riusciva più a svolgere le attività quotidiane e la sua salute era in grave pericolo. Per questo si è rivolta a “Vite al limite” (“My 600lb life” il titolo originale) e al dottor Nowzaradan, il chirurgo bariatrico che, con un programma alimentare e successivamente un’operazione chirurgica, aiuta persone patologicamente obesea dimagrire e riprendere in mano la propria vita e la propria indipendenza. Ma ecco l’incredibile storia di Cynthia Wells.

Cynthia Wells, la sua storia e com’è diventata oggi

Cynthia è originaria di Oklahoma City e ha ben cinque figli, a soli 30 anni di età e pesava 277kg, quando ha partecipato al seguitissimo programma su Real Time. La ragazza non poteva prendersi cura dei suoi bambini come avrebbe voluto, non poteva partecipare alle loro attività e per questo si sentiva frustrata e infelice.

Nel corso della sua partecipazione al programma e del suo percorso di dimagrimento, Cynthia ha avuto diversi diverbi e screzi con il dottor Nowzaradan e sembrava molto restia a piegarsi al regime alimentare affidatole dal dottore. Nonostante questo, la giovane madre ha perso ben 71 kg nell’anno in cui si è affidata alla clinica di Houston, arrivando a pensare 208 kg. La via verso il peso forma era ancora difficile e lunga, ma i risultati ottenuti davvero positivi.

Tuttavia, la differenza di vedute con il dottore pareva fosse troppo ampia e Cynthia ha deciso di abbandonare il programma, dopo tutti gli sforzi fatti e continuare da sola il suo percorso verso una vita più attiva e sana. Ma contro ogni aspettativa, Cynthia è dimagrita ancora, tutto da sola! Come si evince dalle foto sui suoi social network, infatti, la ragazza oggi conduce una vita sana e attiva ed è tornata ad essere presente nella vita delle sue amate figlie.