Viaggiare da casa attraverso tutte le finestre del mondo con Windows Swap.

Siamo ancora fermi a casa, impossibilitati a viaggiare almeno fino alla prossima primavera. In Italia, infatti, non possiamo uscire dalla nostra Regione di residenza fino al 15 febbraio prossimo, come ha disposto l’ultimo Decreto legge sulle norme anti-Covid. Salvo i casi di necessità, lavoro, studio e salute. Pertanto niente viaggi o weekend all’estero. E anche dopo il 15 febbraio sarà molto difficile tornare subito a viaggiare, almeno come la scorsa estate.

Le restrizioni ci saranno ancora, mentre i vari Paesi pur consentendo gli arrivi dall’estero hanno introdotto delle limitazioni al ingresso sul loro territorio. Come la Francia che ha introdotto il tampone negativo anche per gli arrivi di cittadini europei e come gli Stati Uniti che pur avendo tolto il bando di viaggio per chi arriva dall’Europa richiedono comunque il tampone negativo. Altri Paesi nel mondo stanno riaprendo le loro frontiere, sempre con limiti. Tra questi ci sono le Seychelles, che hanno riaperto ai turisti a condizione che siano vaccinati contro il Covid-19. Una richiesta che ancora in pochi possono soddisfare.

Inoltre, l’Unione Europea ha deciso di rafforzare le sue frontiere verso l’esterno per contenere la diffusione del coronavirus, pur lasciando liberà di movimento tra gli Stati membri.

Insomma, prima di poter viaggiare liberamente e in tutta tranquillità dovremo ancora aspettare del tempo.È probabile che lo stallo si sblocchi verso l’estate, almeno per i viaggi tra i Paesi europei, come è accaduto lo scorso anno. Nel frattempo, il nostro desiderio di viaggiare ed esplorare mondi al di fuori dal nostro possiamo realizzarlo solo virtualmente.

Il web ci offre tantissime risorse, tra video, immagini, realtà aumentata. Ve ne abbiamo segnalare diverse, tra cui quella dei viaggi virtuali a sorpresa. Qui vi segnaliamo un altro sito molto interessante e curioso, da non perdere per nulla al mondo, che vi permetterà di esplorare ogni luogo da tutte le finestre del mondo. Ecco di cosa si tratta.

Viaggiare da casa da tutte le finestre del mondo

Il sito web che permette letteralmente di affacciarsi dalle finestre di tutto il mondo per ammirare il paesaggio circostante si chiama Windows Swap. È stato ideato da una coppia di coniugi di Singapore, Sonali Ranjit e Vaishnav Balasubramaniam, per offrire a tutti la possibilità di viaggiare o almeno affacciarsi dalle finestre di ogni luogo del mondo anche durante la pandemia.

Windows Swap è un sito internet dove si può ammirare il paesaggio e si possono ascoltare i rumori di sottofondo dalle finestre degli utenti che decidono di condividerle con tutti. Con un clic ci si può affacciare sulla skyline di Manhattan, sulla baia di Hong Kong, i grattacieli di Dubai, su un giardino in Toscana o in Australia, si può godere una vista sul mare di un’isola esotica, scorgere la foresta siberiana o la baia di Bergen in Norvegia. Sono veramente tantissimi i panorami messi a disposizione di tutti i visitatori del sito. Alcuni sono ordinari, ma comunque curiosi da vedere, altri più spettacolari.

A dare autenticità all’esplorazione sono i rumori di sottofondo. Condizione per inviare il panorama della propria finestra di casa, infatti, è quella di girare un video con l’audio. Sentendo i rumori della natura o del traffico, a seconda che si tratti di un paesaggio rurale o urbano, avremo la sensazione di trovarci proprio lì.

Grazie a Windows Swap possiamo fare un viaggio virtuale che per un po’ soddisferà il nostro bisogno di evasione e di scoprire posti nuovi. Curiosare dalle (e nelle) case degli altri, poi, è sempre divertente. Ci restituisce anche un senso di intimità dei luoghi a noi lontani.

Chiunque può partecipare, inviando al sito web la vista dalla propria finestra di casa. È sufficiente mandare un video HD, girato in orizzontale e con l’audio acceso, della durata di 10 muniti e con l’indicazione del luogo, caricandolo sul sito web. Oppure si può caricare il video su Vimeo.com e mandare il link.

Il sito di Windows Swap per affacciarsi dalle finestre di tutto il mondo e inviare le immagini dalla propria finestra: www.window-swap.com

Windows Swap è anche su Instagram: www.instagram.com/windowswap

