Sanremo, la Rai cerca coppie di figuranti conviventi: il motivo

Sanremo 2021, Rai recluta coppie di figuranti conviventi pe riempire la platea: “Il tampone ve lo paghiamo noi”

La Rai è pronta per la prossima edizione del festival di Sanremo. L’appuntamento con la tradizione per gli italiani sarò dal 2 al 6 marzo. La kermesse sarà condotta sempre da Amadeus che sarà affiancato da personaggi del mondo femminile dello spettacolo. Al momento, le uniche certezze sono quelle della cantante Elodie e dell’attrice Matilde De Angelis, star tra le altre cose della serie televisiva The Undoing. Altri nomi al fianco di Amadeus sono in dubbio, ipotesi più che altro. Si tratta di Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Giovanna Civitillo, la signora Amadeus, e Alice Campiello. La novità annunciata, poi, nelle ultime ore è la ricerca di figuranti. La Rai sta cercando coppie di conviventi per la platea dell’Ariston. L’obiettivo è avere una parvenza di pubblico. Le coppie devono essere conviventi perchè dovranno sedersi uno accanto all’altro.

Sanremo, la Rai cerca figuranti ma è polemica

L’iniziativa dei figuranti ha sollevato polemiche da parte di qualche componente politico della Vigilanza Rai: “Al Festival di Sanremo quest’anno rischia di andare in onda un clamoroso effetto ridicolo. Di certo il festival dei figuranti produrrà un danno enorme alla città di Sanremo e alla Liguria”, ha dichiarato in maniera pungente Giorgio Mulè, così come riportato dal Corriere della Sera.

Tornando agli ospiti, ci sarà anche Achille Lauro: “Sarà ospite fisso: ci regalerà cinque quadri, uno per ogni serata“, ha dichiarato il conduttore della kermesse canora. Un nome dal mondo dello sport arricchirà poi il parterre degli ospiti. Si tratta del calciatore svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic: “Posso anche ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere di Zlatan Ibrahimovic – ha dichiarato Amadeus – non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi“.

