Sanremo 2021, le dieci donne al fianco di Amadeus: chi sono

Novità importanti per quanto riguarda l’edizione di Sanremo 2021: le anticipazioni per chi ci sarà al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston

Tutto pronto per Sanremo 2021. Nonostante i problemi a causa dell’emergenza Coronavirus, l’edizione andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021 per diverse serata all’insegna della musica e dell’assoluto divertimento. L’edizione de “Il Corriere della Sera”, inoltre, ha anticipato anche le dieci donne che saranno presenti sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Confermate Elodie e Matilda De Angelis, a Sanremo saranno protagoniste anche Miriam Leone e Vanessa Incontrada. Le due attrici sono state accostate già in passato alla kermesse canora: ora sarà realtà.

Sanremo 2021, da Georgina a Diletta Leotta

Sul palco dell’Ariston, inoltre, saranno confermatissime la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, e Diletta Leotta, presente anche nella scorsa edizione protagonista con un monologo sulla bellezza. La giornalista di DAZN, inoltre, si è legata sentimentalmente all’attore turco Can Yaman. Come novità assoluta, invece, saranno l’attrice Matilde Gioli, che è diventata celebre con la fiction Doc – Nelle tue mani e la modella Mariacarla Boscono, che è stata accostata sentimentalmente anche a Stefano De Martino nei mesi scorsi. Infine, ci sarà anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, che accompagnerà suo marito in questa nuova avventura. Presente anche la moglie dell’altro attaccante della Juventus, Alvaro Morata, Alice Campello.