Rocco Siffredi è un nome d’arte: da dove l’ha preso e perché l’ha scelto

Ci sono molte cose che i più non sanno sull’attore porno più famoso d’Italia: per esempio che Rocco Siffredi è un nome d’arte.

L’attore porno più famoso d’Italia Rocco Siffredi ha tanti segreti. O meglio, tante cose che non si sanno. Per esempio che, da qualche anno, si occupa anche di cinema e teatro o che Rocco Siffredi in realtà è un nome d’arte, scelto per un preciso motivo. Molti sono gli italiani che negli ultimi anni hanno cercato informazioni e curiosità sull’attore.

Rocco Siffredi perché ha scelto questo nome

Rocco Antonio Tano è il vero nome del notissimo attore pornografico Siffredi, nato a Ortana, in provincia di Chieti il 4 maggio 1964. Ha iniziato a lavorare nella marina mercantile a 18 anni per poi trasferirsi a Parigi a cercare fortuna, appoggiandosi al fratello che abitava nella capitale francese. E’ proprio in Francia che Rocco ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema a luci rosse.

Fondamentale sarà l’incontro con Gabriele Pontello, ex attore e produttore, che lo introdurrà nel mondo della pronografia. Il primo film di Rocco è “Belle D’Amour“, subito dopo il quale ha deciso di trasferirsi a Londra per amore. Nella citt inglese, Rocco fa il modello per qualche tempo prima di tornare nel mondo del cinema a luci rosse, dopo la separazione dalla moglie.

Oltre al mondo del cinema porno, Rocco ha fatto da testimonial per diverse pubblicità come quella indimenticabile delle patatine Amica Chips. Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi e I Cesaroni, nel 2015, e come protagonista ad un programma insieme alla sua famiglia “Casa Siffredi” su La5.

La moglie di Rocco è Rosza Tassi, nata a Budapest e con un passato da Miss Ungheria e da attrice di film a luci rosse, girate proprio con il marito.