Tiene banco la vicenda della morte di Roberta Siragusa: una tac potrebbe rivelare la verità sulla morte, sotto accusa il fidanzato.

Vogliono vederci chiaro gli inquirenti sul decesso della povera Roberta Siragusa, trovata morta a 17 anni in fondo a un burrone. Nel frattempo, si starebbe avvalendo della facoltà di non rispondere Pietro Morreale, il 19enne che ha fatto trovare in un burrone nelle campagne di Caccamo il cadavere parzialmente bruciato della ragazza, sua fidanzata.

Rispetto a quanto si era appreso in un primo momento, dunque, il ragazzo non avrebbe fatto ancora alcuna confessione e la verità dovrà emergere dall’autopsia sul cadavere della 17enne. Nello specifico sul corpo della ragazza verrà effettuata una Tac che dovrebbe rivelare alcune importanti verità.

La morte di Roberta Siragusa: cosa è accaduto davvero

Attraverso la Tac sulla 17enne trovata senza vita in un burrone nelle campagne di Caccamo dovrebbero venire fuori alcune delle verità rispetto a quanto accaduto. In particolare, si cercano segni di violenza sul suo cadavere: eventuali percosse o uno strangolamento dovrebbero dunque emergere nelle prossime ore dalle perizie che verranno effettuate. Chiaramente, se si appurasse che non si è trattato di un incidente, la posizione del 19enne si aggraverebbe.

Presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, in serata, verrà effettuato questo esame, che diventa dunque fondamentale per avere maggiori chiarimenti su quanto accaduto. Invece, nella giornata di domani si svolgerà l’autopsia a cui parteciperà anche l’avvocato della famiglia della ragazza uccisa, Giuseppe Canzone. Le indagini proseguono e oggi il comandante della Compagnia di Termini Imerese Federico Minicucci ha incontrato i familiari di Roberta Siragusa, per manifestare loro vicinanza e assicurare il massimo impegno nella scoperta della verità.