Roberta Siragusa, il fidanzato della 17enne uccisa: “Sono innocente”

Continuano le indagini sulla misteriosa morte della 17enne palermitana Roberta Siragusa: il fidanzato si proclama innocente.

A distanza di una settimana dalla tragica morte della bimba di 10 anni, Palermo si confronta con un’altra immane tragedia: la morte di Roberta Siragusa. La diciassettenne è stata trovata ai piedi di un burrone con il corpo parzialmente bruciato. A farla trovare è stato il 19enne Pietro Morreale, il quale ieri mattina si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Caccamo ed ha dato indicazioni per il ritrovamento del cadavere della 17enne.

Essendo stato il ragazzo, fidanzato di Roberta, a portare i carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere, il giovane è stato posto tra gli indiziati. A quanto pare, però, Pietro non ha mai confessato di aver ucciso la fidanzata, anzi si è sempre dichiarato innocente, sia davanti ai Carabinieri che davanti al Pm. A ribadirlo è stato il suo legale, Giuseppe Di Cesare: “Il mio assistito non ha confessato né al Pm né ai carabinieri”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roberta Siragusa, il fidanzato si proclama innocente: è lutto cittadino

Gli investigatori hanno passato tutta la notte scorsa ad ascoltare testimoni e cercare di capire cosa avesse fatto la giovanissima vittima nelle ore immediatamente precedenti al decesso. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, Roberta era stata in compagnia del fidanzato e di alcuni amici in una villetta. Intorno alla mezzanotte, però, la coppia ha lasciato la villetta e nessuno sa cosa è successo. Si sa solo che la 17enne non ha mai fatto ritorno a casa.

Leggi anche ->Ragazza uccisa, insulti e minacce al fidanzato 19enne: “Si è costituito”

Il principale indiziato rimane Pietro, il quale non solo sapeva l’ubicazione del corpo della fidanzata ma è stato anche l’ultimo con cui è stata vista. Le indagini procederanno ancora a lungo, nel frattempo Caccamo è in lutto cittadino. Il sindaco Nicasio Di Cola nelle scorse ore ha voluto esprimere il proprio cordoglio alle due famiglie: “Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, che ha scosso e sconvolto le coscienze dell’intera cittadinanza. Conosco entrambe le famiglie e mai e poi mai avrei potuto immaginare questa immane tragedia che lascerà per sempre il segno nella nostra comunità. Sono stato a casa della famiglia della giovane ragazza, ci siamo abbracciati con il cuore e con gli occhi. Non aggiungo altro. Sono distrutto”.

Leggi anche ->Medico arrestato, somministrava sedativi letali a pazienti anziani