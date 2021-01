Report, anticipazioni della puntata di lunedì 25 gennaio: tutti i servizi

Questa sera, lunedì 25 gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento con le inchieste di Report, condotto da Sigfrido Ranucci.

Questa sera, lunedì 25 gennaio, alle 21:20 su Rai3, va in onda un nuovo appuntamento di “Report“. Il programma torna con le sue inchieste, sotto la conduzione di Sigfrido Ranucci. Scopriamo insieme quali servizi verranno trattati.

“Report” torna questa sera con un servizio a cura di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Norma Ferrara. Le indagini della procura di Bergamo hanno portato nel Ministero della Salute e dell’ISS. I funzionari che hanno gestito la prima ondata del Covid dovranno rispondere del perché non hanno dato peso alla nota del 5 gennaio scorso dell’OMS, che diceva di prendere in mano i piani pandemici. Secondo l’inchiesta di Report, il ministro Speranza avrebbe sottovalutato il nuovo virus per diverse settimane. A seguire si parlerà dei test svolti dalle case farmaceutiche per il vaccino, che promette di essere estremamente sicuro ed efficace, nonostante non sia certo che interromperà la trasmissione del virus.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 25 gennaio prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Anticipazioni Grande Fratello, stasera ingresso bomba e prima finalista

Report, tutte le anticipazioni di lunedì 25 gennaio

Tra i servizi presenti nella puntata di questa sera di “Report” si parlerà anche dell’azienda Helbiz, la prima ad aver portato lo sharing dei monopattini nel nostro Paese. In seguito sarà affrontata la tematica dei diritti connessi al diritto d’autore e pagati dai canali televisivi, dai network radiofonici o dalle piattaforme streaming. Questi diritti vengono versati all’IMAIE (Istituto per la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori), dopo 30 anni, però, questo istituto è stato estinto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

A concludere la puntata di “Report“, torneremo al 2014 quando è stato siglato il patto generazionale tra Umberto Bossi e il nuovo segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. L’accordo è noto a molti, ma nessuno l’ha mai letto. Questo accordo è nato due anni dopo l’inchiesta sui fondi pubblici che ha sconvolto il partito. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 25 gennaio, su Rai3 alle 21:20.