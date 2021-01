Pino Strabioli, chi è l’ex fidanzato Patrick Rossi Gastaldi: la loro storia

Pino Strabioli è stato fidanzato con Patrick Rossi Gastaldi. Scopriamo qualcosa in più su di loro e sulla loro storia d’amore passata.

Il celebre Pino Strabioli non ha mai fatto trapelare molto in merito alla sua vita privata. L’uomo è sempre rimasto attaccato alla sua privacy, soprattutto per quel che riguarda la vita sentimentale e gli amori. Sembrerebbe però che qualche tempo fa il regista abbia confessato di aver avuto una liaison romantica con Patrick Rossi Gastaldi. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Secondo quanto confessato da Strabioli durante una vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano, l’uomo si è avvicinato al mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo grazie alla conoscenza di Patrick Rossi Gastaldi. Quest’ultimo ha avuto su Pino un’ enorme influenza e pare che i due siano stati amanti per ben 16 anni, e che la loro storia sia stata davvero intensa ed importante. Al momento i due sembrerebbero non stare più insieme, e le motivazioni della loro separazione sono tuttora sconosciute al pubblico.

Patrick Rossi Gastaldi, classe 1954, è un attore e regista teatrale, mimo e personaggio televisivo italiano. La maggior parte del suo successo è dovuta alla partecipazione al celebre programma Amici di Maria De Filippi, nelle vesti di docente di recitazione. Durante i suoi anni di carriera d’attore ha ottenuto l’ambita maschera d’Oro in seguito alla splendida interpretazione de L’altro di Aldo Nicolaj.

Pino Strabioli, la confessione: “Ho fatto l’amante del regista”

Pino Strabioli è stato insieme al regista Patrick Rossi Gastaldi. Lui stesso l’ha confessato durante il corso di una lunga e personale intervista, senza però scendere troppo nei particolari. “Ho iniziato come tutti, facendo l’amante del regista. Poi siamo stati insieme 16 anni.” ha raccontato. Non si hanno molti dettagli sulla loro storia passata, dal momento in cui Strabioli è sempre stato molto riservato. I due si sono in seguito separati, e delle motivazioni non si sa tuttora niente.