Paola Pitagora, chi è: età, carriera e vita privata della famosa attrice

Paola Pitagora è una famosa attrice italiana. Nonostante siano passati anni dal suo debutto è ancora amatissima. Scopriamo cosa fa.

La Pitagora, all’anagrafe Paola Gargaloni, nasce a Parma nel 1941. La donna ha alle spalle una brillante carriera che l’ha vista protagonista in diversi ambiti del mondo dello spettacolo.

Oltre alla recitazione, si è anche dilettata a scrivere delle canzoni per bambini. Scopriamo tutto su di lei.

Paola Pitagora: ecco com’è diventata famosa

L’attrice ha mosso i suoi primi passi verso la recitazione nel Centro sperimentale di cinematografia e nella scuola di recitazione di Alessandro Fersen. Il suo debutto nel modo dello spettacolo arriva con l’incarico da presentatrice di programmi televisivi. Tra questi troviamo: “Il giornale delle vacanze”, “Fuori l’orchestra” e “Aria di vacanze”.

Nel frattempo, la sua carriera da autrice di canzoni per i più piccoli le fa vincere anche un premio. “La giacca rotta” si aggiudica lo Zecchino d’Oro nel 1962. In quegli anni continua a dedicarsi al teatro e la vera e propria consacrazione alla fame arriva nel 1965 con “I pugni in tasca”. Per quanto riguarda il mondo del piccolo schermo, il ruolo che l’ha resa conosciutissima è quello di Lucia ne “I promessi sposi” con la regia di Bolchi.

Vincerà anche un Nastro d’argento come migliore attrice per la sua interpretazione in “Senza sapere niente di lei”. Negli anni ’80 posa anche nuda per Playboy. Una vera e propria presa di posizione sul suo corpo, in cui si vuole svincolare dai tabù dell’epoca. “Posai per quel servizio per vanità. Ero fiera del mio corpo, mi era liberata dai tabù. Rivedendolo, è un servizio senza ammiccamenti o feticci. Un nudo al mare, come a volte capita. Non rinnego nulla”.

Per quanto riguarda la sua vita privata. L’amore con il pittore Renato Mambor è durato dodici anni. Dopo quella storia ci furono altri uomini nella sua vita come Tito Schipa Jr., Gianni Morandi e Ciro Ciri.