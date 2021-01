Oroscopo del giorno, martedì 26 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci avviciniamo sempre più alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 26 Gennaio 2021.

Mancano oramai pochi giorni alla fine del mese di Gennaio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 26 Gennaio 2021.

Martedì 26 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente caotica. Molto probabilmente qualche indecisione di fondo vi sta levando un po’ di serenità. Cercate di fare chiarezza il prima possibile e di non lasciarvi travolgere dall’ansia.

Toro. Via libera in amore e sul lavoro durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per i chiarimenti, perciò non ponetevi alcun freno. Cercate di non rimandare niente a domani e di risolvere in fretta le situazioni più complicate e tediose.

Gemelli. Durante la giornata di oggi sarete decisamente produttivi, perciò rimboccatevi le maniche. Cercate di non procrastinare più del dovuto e di riservare un po’ di tempo anche alle persone a voi più care.

Cancro. Le prossime ore saranno decisamente volte alla riflessione. Il transito della Luna nel vostro segno vi darà un po’ da pensare. Cercate di allontanare la malinconia e di dedicarvi anche un po’ a voi stessi ed ai vostri hobby.

Leone. La giornata di oggi non sarà particolarmente idilliaca per voi. Cercate di mantenere la calma anche di fronte ai dubbi ed alle tensioni, potreste pentirvi di gesti troppo impulsivi, e ferire involontariamente una persona a voi cara.

Vergine. Marte oggi sarà dalla vostra parte e vi regalerà degli attimi di sollievo per quel che riguarda il lavoro. È il momento di scommettere e di fidarsi ciecamente del proprio istinto. Forza e coraggio!

Bilancia. E’ in arrivo un mese molto faticoso, che vi regalerà però delle belle soddisfazioni. Cercate di approfittarne per organizzarvi e per prepararvi al meglio. Prestate attenzione ai sentimenti, non trascurateli troppo.

Scorpione. Buona notizia per voi durante la giornata di oggi. Via libera per quel che riguarda l’amore, Venere sarà dalla vostra parte. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire perciò cercate di non strafare.

Sagittario. L’ultimo periodo non è stato particolarmente produttivo per voi. Cercate perciò di rimettervi in carreggiata e rimboccatevi le maniche più che potete. Non temete, le vostre fatiche saranno ricompensate.

Capricorno. Allarme rosso durante la giornata di oggi. La Luna in opposizione potrebbe creare qualche disagio. Anche sul lavoro sarebbe meglio procedere con i piedi di piombo. Cercate di non farvi prendere troppo dal malumore.

Aquario. La giornata di oggi porterà con se alcune novità, perciò tenete gli occhi bene aperti. Non rimandate niente a domani, e cercate di sbrigare le questioni più tediose entro la fine della mattinata.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi decisamente intense. Qualche buona notizia potrebbe scaldarvi il cuore. Cercate però di rimanere con i piedi per terra e di non fantasticare più del dovuto.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.