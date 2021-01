Napoli-Allegri, primo contatto: la risposta dell’ex allenatore bianconero

A Napoli l’andamento altalenante della squadra guidata da Gattuso ha iniziato a sollevare i primi dubbi sull’allenatore

L’andamento troppo altalenante del Napoli sta iniziando a lasciare i primi dubbi sulla gestione tecnica di Gennaro Gattuso. Il club ha come obiettivo il quarto posto, e il patron non ha alcuna intenzione di rischiare di fallire l’appuntamento con la ricca manifestazione europea per il secondo anno consecutivo. Ciò metterebbe in sofferenza i conti della società, che già lo scorso bilancio ha chiuso in rosso anche a causa delle conseguenze della pandemia. La sconfitta con il Verona è stato il punto più basso della gestione del tecnico calabrese e non solo per il risultato. La squadra per la prima volta è apparsa completamente smarrita, senza un filo logico nel gioco e con scarso spirito di sacrificio in fase di non possesso palla.

Napoli, Gattuso in bilico: De Laurentiis inizia a guardarsi intorno

Non è una sconfitta che può far saltare la panchina di Gattuso ma l’ultima di una serie di risultati altalenanti ha acceso la spia del presidente. La società ha rivisto, probabilmente, le ombre dello scorso anno nella gara di Verona. In sostanza, se non è ancora il momento di decidere, è necessario iniziare a pensarci per non ritardare l’avvicendamento come è capitato lo scorso anno. Stando a quanto raccolto da tuttomercatoweb, il patron avrebbe contattato Max Allegri, libero da oltre un anno dopo il periodo in bianconero. Tuttavia, l’allenatore toscano avrebbe rifiutato l’immediata disponibilità. allegri ha già una parola con il suo ex dirigente Marotta. In caso di addio, molto probabile, di Antonio Conte, Allegri è il candidato numero uno alla sostituzione dell’allenatore pugliese.

Nulla di certo, ma Allegri, in sostanza, preferisce attendere l’Inter. A questo punto a De Laurentiis, sempre in caso sia costretto alla sostituzione, resterebbero pochi nomi a disposizione. Tra i tecnici più autorevoli, oltre ad Allegri sono disponibili Benitez, Spalletti e il grande ex Sarri.

