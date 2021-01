Morto Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: morto a 83 anni Gregory Sierra, attore di Star Trek e Miami Vice.

L’attore Gregory Sierra è morto all’età di 83 anni. La star di Star Trek e Miami Vice ha perduto la sua battaglia contro il cancro. Sua moglie Helene Taber ha condiviso la tragica notizia del decesso del noto attore, che ha recitato in moltissimi telefilm di successo e al cinema, nelle scorse ore.

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo della musica, morto Alan Merrill di Coronavirus

L’attore era noto per aver interpretato Julio Fuentes, il vicino portoricano di Fred G Sanford in Sanford and Son e per il ruolo del sergente detective Chano Amengual in Barney Miller, serie televisiva trasmessa per la prima volta negli Usa a partire da metà anni Settanta e per otto stagioni.

LEGGI ANCHE -> Morto Jean-Pierre Bacri: l’attore stroncato da un cancro a 69 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lutto per la morte dell’attore Gregory Sierra

I fan ricorderanno anche Gregory Sierra come il tenente Lou Rodriguez nella serie TV Miami Vice e come Entek nella serie Star Trek: Deep Space Nine, che è la terza serie televisiva dedicata a quell’universo fantascientifico. Quest’ultima serie andò in onda nel corso degli anni Novanta. Rendendogli omaggio, la sua amata moglie ha detto: “Era la persona più meravigliosa che abbia conosciuto. Era un buon cuore e un attore brillante”. La morte dell’attore risale allo scorso 4 gennaio, ma solo in queste ore la notizia diventa di pubblico dominio.

La star era di origini portoricane ma è nata e cresciuta a New York. Invece, è morto a Laguna Woods, in California. Anche il suo co-protagonista nella serie tv Miami Vice Edward James Olmos ha reso omaggio all’attore scomparso, twittando che Gregory aveva una “straordinaria capacità artistica”. Lo ha quindi definito un amico, un mentore e “una forza della natura”, dicendosi “grato di aver conosciuto e con cui ho lavorato”.