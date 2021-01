Moderna, il vaccino anti Covid efficace contro variante Sudafrica

Arrivano buone notizie da Moderna, il loro vaccino anti Covid efficace contro il nuovo ceppo mortale del Sudafrica.

Sul fronte della lotta al Coronavirus, arrivano buone notizie dall’azienda di biotech Moderna, il cui vaccino sarebbe efficace contro il nuovo ceppo mortale del Sud Africa. Si tratta di una variante che viene ritenuta molto pericolosa. Dunque il vaccino sarebbe efficace contro le varianti mutanti trovate nel Regno Unito e in Sud Africa.

Si prevede che un regime a due dosi del vaccino Moderna contro il Covid proteggerà contro i ceppi emergenti rilevati fino ad oggi. Lo sostiene in una nota diffusa in queste ore la stessa azienda. Moderna, tuttavia, ha affermato che testerà un richiamo del vaccino contro la variante sudafricana in studi pre-clinici.

Vaccino Moderna: dimostrata efficacia contro pericolo variante

Si tratta di un passaggio quasi obbligato per prevedere se ciò potrebbe risultare più efficace nel potenziare gli anticorpi contro la variante e altre varianti future. Sebbene tutti i virus mutino costantemente, gli scienziati sono preoccupati per le mutazioni scoperte nel Regno Unito e in Sud Africa perché si ritiene che siano in grado di alterare le funzioni chiave del virus. La pericolosità dei nuovi ceppi ha preoccupato molti governi mondiali, soprattutto per quanto concerne l’efficacia delle vaccinazioni.

In un lavoro scientifico, Moderna evidenzia: “La vaccinazione con il vaccino Moderna ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese ‘B.1.1.7’ e ‘B.1.351’, identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica del Sud Africa”. È stato dimostrato che il vaccino Moderna impedisce al 94,5% delle persone di contrarre il Coronavirus a seguito di un processo di 30.000 persone negli Stati Uniti.