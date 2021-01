Microsoft, l’ultima idea: crea un brevetto di persone defunte

Microsoft come Black Mirror: brevetto per “trasformare” i defunti in chat bot. E’ l’ultima idea del colosso della tecnologia

Microsoft ha creato un brevetto che consente al gigante della tecnologia di creare un chat bot utilizzando le informazioni personali delle persone decedute. La chat bot è basato su immagini, dati vocali, post sui social media, messaggi elettronici e altro materiale del defunto. Questo renderebbe possibile una conversazione simulata con i cari defunti degli utenti. Sulla scia della notizia, gli utenti sui social media hanno confrontato le somiglianze del software con l’ episodio “Be Right Back” di Black Mirror. Nella puntata specifica, una giovane donna utilizza un servizio simile per comunicare con il suo partner defunto tramite un chat bot. Quando i film diventano realtà. Nell’episodio, il chat bot si trasforma poi in un robot. Da questo episodio Microsoft ha preso spunto anticipando che anche i loro bot potrebbero trasformarsi in modelli 2D o 3D della persona scelta dall’utente. E’ una potenzialità da sviluppare, sottolinea il gigante della tecnologia.

Microsoft, l’ultima idea scatena i social

Glu utenti si sono, così, scatenati sui social. Il riferimento alla serie ha subito coinvolto attivamente tramite i social tanti fan incuriositi. Certo, dal punto di vista sociale andrebbero ascoltate anche altre personalità sulla possibilità. Ci sarebbe da chiedersi cosa ne pensano sociologi, psicologi in tal senso. L’interrogativo è se questa idea può portare positività o rischiare di impantanare in una simulazione le persone.

La perdita dei cari è un trauma che va superato e chissà che non si corra il rischio di non uscirne mai utilizzando una tecnologia del genere. La tecnologia non sempre è amica dell’uomo, a volte crea conseguenze che il clamore del momento non lascia intravedere al momento del lancio dell’invenzione.

