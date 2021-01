Laura Pausini, il commosso messaggio per la sorella Silvia: “Quel giorno lì…”

La celebre cantante Laura Pausini ha commosso tutti i suoi follower con una dedica indirizzata alla sorella Silvia. Leggiamola insieme.

La cantante italiana Laura Pausini ha fatto nuovamente breccia nel cuore dei suoi follower. La donna si è lanciata in una dolce e calorosa dedica, indirizzandola a niente meno che la sorellina minore Silvia. Le sue commoventi parole hanno colpito il web, e in poco tempo è stata subito pioggia di like e commenti. Scopriamo insieme che cosa ha scritto una delle voci più belle d’Italia.

Silvia Pausini e la sorella sono legate indissolubilmente. Affettuose e complici, le due donne rappresentano un punto di riferimento l’una per l’altra ed il loro dolce rapporto ha da sempre commosso e intenerito tutti i fan della cantante. Proprio per questo, poche ore fa, Laura non ha potuto fare a meno di dedicare a Silvia alcune parole in onore del suo 44esimo compleanno.

Laura ha postato sui social un tenero scatto, accompagnato da una dolce dedica. La foto pubblicata dalla cantante ritrae lei e la sorellina da bambine, felici e strette in un abbraccio. “Ricordati una cosa… Quel giorno lì è uguale ad oggi, cambia solo che non siamo insieme fisicamente.” ha scritto la Pausini. Poi ha continuato: “Tu sei sempre la mia cucciola e io la sorella più grande che ti protegge. Buon Compleanno amore mio”. Insomma, affetto e tenerezza non sono per nulla mancate durante un giorno così speciale per la nostra Laura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini: chi è la sorellina minore Silvia

La celeberrima cantante italiana Laura Pausini è sempre stata affezionata alla sorella Silvia. Quest’ultima, classe 1977, compie oggi 44 anni. Le due donne hanno sempre condiviso uno splendido rapporto. “Silvia è il regalo più grande che mi hanno fatto i miei genitori.” ha dichiarato qualche anno fa Laura. Accomunate dalla passione per la musica, le sorelle Pausini sembrano inseparabili, e legate da un filo indissolubile che ancora oggi intenerisce tutti i fan.