Jason Statham, chi è l’attore di Safe: foto, età, carriera e vita privata

Jason Statham è un bravissimo attore inglese, tra i più conosciuti e amati dal pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Jason Statham è un noto attore, artista marziale e produttore cinematografico britannico, amatissimo dal pubblico (compreso quello dei social) e con una lunga e brillante carriera all’attivo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Jason Statham

Jason Michael Statham è nato a Shirebrook, paese di poco più di 10mila abitanti della contea del Derbyshire, in Inghilterra, il 26 luglio 1967. Secondogenito di una ballerina e di un cantante, ha iniziato a interessarsi alla recitazione dopo aver preso parte ad alcuni spot pubblicitari. Si è distinto anche come sportivo. Dagli 11 ai 16 anni si è dedicato in particolare al calcio, giocando con Vinnie Jones (futuro attore anche lui) per poi dedicarsi ai tuffi e diventare, per dodici anni, uno degli atleti della Nazionale inglese. Ha partecipato come tuffatore ai XIV Giochi del Commonwealth del 1990. È anche un esperto di arti marziali come taekwondo, kickboxing, jiu jitsu brasiliano e MMA e un grande ammiratore di Bruce Lee.

Dopo aver lasciato l’attività agonistica come tuffatore ha iniziato a lavorare come modello, attività che lo ha portato a girare uno spot per la Lee Jeans e all’attenzione del regista Guy Ritchie, che gli ha offerto l’occasione di recitare nei suoi film Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000) e Revolver (2005), che gli hanno assicurato grande popolarità.

Jason Statham è apparso anche in altri film, come i thriller d’azione della trilogia di The Transporter (2002-2008), The Italian Job (2003), Crank (2006), Rogue – Il solitario (2007), Death Race (2008), La rapina perfetta (2008) e la popolare serie d’azione The Expendables (2010-2014). Nel 2012, in particolare, ha interpretato Luke Wright, ex agente speciale della NYPD, che protegge una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari, Mei, dalla mafia cinese, nel film d’azione Safe di Boaz Yakin.

Nel 2013 Statham è approdato nella saga di Fast and Furious. Ha interpretato Deckard Shaw in un cameo in Fast & Furious 6, riprendendo il ruolo in Fast & Furious 7 (2015) come antagonista principale, in Fast & Furious 8 (2017) come personaggio di supporto e nello spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019) come coprotagonista al fianco di Dwayne Johnson. Nel 2015 ha recitato nel film Spy, interpretando il ruolo comico di Rick Ford, parodia dei personaggi duri e inarrestabili che l’hanno reso famoso. Di solito gira in prima persona le scene di combattimento dei suoi film e in molti casi interpreta anche le sequenze d’azione più pericolose senza ricorrere a controfigure.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1997 al 2004 Jason Statham ha avuto una relazione con la modella Kelly Brook. Nel 2010 ha iniziato a frequentare Rosie Huntington-Whiteley, supermodella e attrice britannica, con cui si è fidanzato ufficialmente nel gennaio 2016 e che gli ha dato un figlio, Jack Oscar, nato il 24 giugno 2017.