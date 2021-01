Giornata della Memoria: la programmazione Sky per non dimenticare

Quali film guardare per la Giornata della Memoria 2021? La programmazione di Sky per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto e della Shoah.

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. Un appuntamento importante per non dimenticare tutte le vittime dell’Olocausto e della follia nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Molti film aiutano a ricordare e Sky ha creato una programmazione ad hoc.

Anno dopo anno i sopravvissuti ai campi di concentramento sono sempre di meno, l’età e la vecchiaia, li portano via, ma la loro memoria non può e non deve sparire. Dimenticarsi delle camere a gas, della ghettizzazione, dell’orrore perpetrato in quegli anni sarebbe un crimine. Ecco allora che Sky e NOW TV hanno deciso di dedicare una intera settimana alle vittime dell’Olocausto con una programmazione ad hoc.

I film dedicati all’Olocausto da guardare su Sky il 27 gennaio

Dal 25 al 31 gennaio quindi il canale Sky Cinema Collection trasmetterà alcuni film che hanno raccontato in modo emozionante e rigoroso l’Olocausto, il genocidio e la persecuzione degli ebrei oltre che, ovviamente, gli orrori dei nazisti. Tra i film che vedremo troviamo:

Lezioni di Persiano : proprio il 27 gennaio potremo vedere il film di Vadim Perelman presentato al Festival di Berlino che racconta la storia di Gilles, arrestato dalle SS con altri ebrei e trasportato in una campo di concentramento. Riesce però a salvarsi in un primo momento giurando di non essere ebreo, ma persiano. Una bugia che rischia di complicare le cose, perché gli viene dato il compito di insegnare il farsi all’ufficiale di campo che vuole aprire un ristorante in Iran quando la guerra sarà finita.

: proprio il 27 gennaio potremo vedere il film di Vadim Perelman presentato al Festival di Berlino che racconta la storia di Gilles, arrestato dalle SS con altri ebrei e trasportato in una campo di concentramento. Riesce però a salvarsi in un primo momento giurando di non essere ebreo, ma persiano. Una bugia che rischia di complicare le cose, perché gli viene dato il compito di insegnare il farsi all’ufficiale di campo che vuole aprire un ristorante in Iran quando la guerra sarà finita. Schindler’s List: altro film capolavoro che potremo vedere su Sky in occasione della giornata della Memoria è questo. Un classico di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar che racconta la storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler che rischia la vita e il lavoro per salvare migliaia di ebrei.

Tra gli altri titoli troviamo Jojo Rabbit, Storia di una ladra di libri, Resistance, Woman in Gold, Il Bambino con il Pigiama a Righe, la Tregua, Sobibor, Il giardino dei Finzi Contini, La guerra di Sonson, Diversi.

La programmazione completa

Oltre al cinema su Sky Arte ci sarà spazio anche per dei documentari che raccontano proprio quel periodo terribile della nostra vita.

Ad esempio vedremo L’Uomo per Bene un documentario che prova a spiegare la storia di Heinrich Himmler considerato tra i principali sterminatori di massa. Si ricostruirà la sua vita tramite lettere private, foto e documenti.

Oltre a questo documentario troveremo Diversi: Leggi Razziali del Fascismo e Chi Scriverà la Nostra Storia e infine Auschwitz – Il Processo, il documentario sul processo al campo di concentramento di Francoforte.

Anche Sky Sport e Sky TG24 dedicheranno la giornata del 27 gennaio alla memoria, con tanti servizi e approfondimenti su questo tema che non deve assolutamente essere dimenticato.

(Fonte Immagini Pixabay)