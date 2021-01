Gioele Dix, chi è il comico italiano d’origine ebrea: carriera e vita privata

Gioele Dicx, chi è il famoso comico italiano. Forse non tutti conoscono la storia della sua famiglia, perseguitata perché ebrea.

Gioele Dix è un attore, regista e scrittore italiano. Tra tutti i libri pubblicati con Mondadori, quello più famoso è “Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali”, nel quale Gioele racconta la storia della sua famiglia ebrea.

Gioele Dix: carriera e vita privata

Gioele Dix è il nome d’arte di David Ottolegnhi, nato a Milano il 3 gennaio 1956. Fin da quando era molto piccolo il talento e la passione per il mondo della recitazione era evidente; così, dopo essersi maturato al Liceo Classico, ancora giovanissimo Gioele Dix aprì una sua propria compagnia teatrale chiamata “Il Teatro degli Eguali”. Fu un successo, e l’esordio in televisione e al cinema avvenne poco dopo. Dix tenta per la prima volta la carriera comica a Zelig, conquistando il pubblico con il personaggio dell’ “automobilista incaxxato”. Contemporaneamente si dedica anche al teatro e alla televisione, partecipando ai programmi “Uno di Noi”, “Mai dire Goal”, “Camera Cafè”, “Io ci sono” e “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria”. Al cinema ha recitato in “Se fossi in te”, “Confusi e Felici” e “Sono tornato”.

Gioele Dix è stato sposato due volte. Del primo matrimonio non ha mai raccontato dettagli, mentre dal secondo è nata la figlia Marta. Gioele è stato un papà giovane, infatti quando è nata Marta lui aveva 29 anni. Il nome d’arte è stato scelto in segno di omaggio ad un personaggio biblico e alla sua famiglia, di origini ebraiche.