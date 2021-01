GF Vip, chi è il “concorrente che beve”? Reazione furibonda

Nei giorni scorsi si è molto discusso di una presunta ex concorrente che alzerebbe un po’ il gomito. Ora arriva un comunicato ufficiale.

Le insinuazioni erano pesantissime e sempre più insistenti. Tanto che la stessa produzione del reality si è sentita in dovere di intervenire. E lo ha fatto con parole molto dure. Così, dopo il rincorrersi di voci sul concorrente del GF Vip col “vizietto” dell’alcol e solito bere prima della puntata, oggi è arrivata via social una netta smentita.

A lanciare il sasso nello stagno era stato Gabriele Parpiglia, che in una puntata di Casa Chi ha parlato di una ex concorrente gieffina che alzerebbe un po’ il gomito prima della puntata e arriverebbe in studio in modo non proprio composto… addirittura rappando. Qualcuno ci ha riso su, ma tant’è.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La smentita del “caso” da parte della direzione del GF Vip

Anche se nessuno aveva fatto nomi, sul Web qualcuno ha tirato in ballo Myriam Catania, forse condizionato dall'”indizio” che parlava di una concorrente decisamente “rock”. Ma c’è anche chi ha pensato a Selvaggia Roma… Ed è proprio per evitare che la situazione degenerasse che oggi la produzione ha deciso di intervenire.

Leggi anche –> GF Vip, Dayane Mello a rischio squalifica: accuse gravissime

Leggi anche –> GF Vip, Rosalinda confessa, tradita dal fidanzato: “Troverò una persona diversa”

“La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini – si legge in un messaggio pubblicato sul canale Instagram del reality – smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”. Basterà a mettere a tacere la macchina del gossip?