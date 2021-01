Francesco Zambon: chi è il medico che ha subito pressioni dall’Oms

Francesco Zambon è il ricercatore italiano che ha recentemente denunciato di aver subito pressioni da Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms.

Francesco Zambon è un medico specializzato in programmazione sanitaria. Nell’ultimo periodo l’uomo si è trovato al centro di uno scontro legale con Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Francesco Zambon era incaricato, insieme al suo team specializzato, di controllare che il Piano Pandemico fosse aggiornato. Il risultato della sua analisi è stato però negativo: Zambon ha scoperto che il Piano non solo non era aggiornato al 2016, ma era fermo al 2006.

Quello che all’inizio sembrava un errore in buona fede si è trasformato in un incubo

Zambon si è reso conto, quindi, che mancava un Piano aggiornato con cui gli italiani avrebbero potuto affrontare diversamente la crisi sanitaria. Il medico ha subito scritto a Ranieri Guerra per dirgli della sua scoperta, perchè inizialmente credeva in un errore fatto senza malizia. Questa ipotesi, però, non è durata a lungo: “dopo che i controlli del mio team avevano accertato che in effetti il Piano non era stato aggiornato e la scoperta del conflitto di interessi di Guerra, che all’epoca lavorava al Ministero e si occupava degli aggiornamenti, sono subentrare rabbia e incredulità”.

A questo punto, Francesco Zambon sostiene di aver subito pressioni da Ranieri Guerra per la pubblicazione del Piano. L’uomo ha preso la situazione in mano ed ha reso pubblico quanto successo. “Da quando ho incominciato a denunciare, intorno a me percepisco solitudine, non ho ricevuto solidarietà Questa è una battaglia che non faccio contro l’Oms, ma che vorrei fare accanto all’Oms”.

Zambon e Guerra, però, si puntano il dito contro a vicenda.”Toccava a Ranieri Guerra e non a me riferire a Speranza”, dice il medico in un’intervista all’AGI. “Guerra mente quando dichiara ai media che spettava a me farlo”.