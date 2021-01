Fiorello, clamoroso annuncio: questa è la fine della mia carriera

Ospite a Che tempo che fa, Fiorello dice a Fabio Fazio che il 2021 segnerà la fine della sua carriera in televisione.

Esattamente come lo scorso anno, il Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus in collaborazione con Fiorello. I due conduttori sono grandi amici sin dagli inizi della loro carriera televisiva e l’approdo sul palco dell’Ariston è un sogno che si realizza. Già lo scorso anno proprio la presenza del comico siciliano ha offerto al pubblico dei siparietti di rara ilarità, permettendo allo show della Rai di assumere dei connotati meno seriosi rispetto al solito.

Molto del successo di questa versione di Sanremo risiede nel rapporto tra i due conduttori: Amadeus molto professionale e serioso, Fiorello fuori dagli schemi e spesso sopra le righe. Tale dinamica sfocia nello svelamento di retroscena che rendono più umani i due conduttori e riescono ad intrattenere al di là della musica sul palco. Per presentare questa nuova edizione del Festival della Musica Italiana, i due sono stati ospiti in collegamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio.

Fiorello, il clamoroso annuncio da Fazio: “Questa è la fine della mia carriera”

A rendere frizzante l’intervista di ieri è stato ancora una volta Fiorello, il quale tra il serio ed il faceto ha annunciato: “Il 2021 sarà la fine della mia carriera”. Fazio obietta rispondendo che lo dice da decenni, ma Fiorello ribadisce: “No, no, no sarà la fine della mia carriera, sarà il disastro totale perché quest’uomo qua che sarebbe Amedeo Sebastiani mi porterà alla rovina. Ed io dietro a lui che lo seguo, perché questo è un pazzo”.

Il comico spiega che Amadeus ha come abitudine di chiamarlo la mattina per proporgli delle idee sullo show, come quella di mettere il pubblico di Sanremo su una barca o in una serra. Ma la parte più divertente arriva quando Fiorello racconta la chiamata avvenuta poche ore prima della diretta a Che Tempo che Fa: “Sai che mi ha detto sta mattina? Questa è fresca. Questa mattina mi chiama – e rideva – e mi ha detto una cosa terribile. Mi ha detto: ‘Oh lo sai Ciure, ma tu pensa se succedesse sta cosa: prima di partire per Sanremo io mi ammalo, e Sanremo lo fai tu da solo’ e gli rispondo ‘Ma che dici? Ma sei scemo?'”.

