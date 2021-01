Federica Panicucci, il pianto in diretta: la conduttrice non regge

Da Federica Panicucci arriva una dimostrazione di umanità che i telespettatori del suo programma ‘Mattino 5’ apprezzano. Il motivo.

A ‘Mattino 5‘ si parla molto spesso di esperienze che toccano la gente comune. Spesso la conduttrice Federica Panicucci presenza situazioni difficili ed anche di sofferenza, con lo scopo di far si che divulgare situazioni del genere possa contribuire a rimescolare le carte. Ed a dare un sorriso a chi non riesce a farcela.

Anche i fatti di cronaca sono all’ordine del giorno, ma quello che ha riguardato la 17enne ritrovata morta in una scarpata con tentativi da parte di chi l’ha uccisa di dare fuoco al cadavere per renderlo irriconoscibile ha particolarmente scioccato la Panicucci. Descrivendo la vicenda, la 53enne di Cecina non ha nascosto una certa emozione. Lei è parsa molto provata da questa cosa e quasi ha ceduto alle lacrime, in diretta. La apprezzatissima presentatrice televisiva si è scusata con il pubblico a casa per questo atteggiamento.

Federica Panicucci, commozione nel parlare della 17enne morta presso Palermo

Una cosa più che comprensibile, dato che come vittima c’è una giovanissima che aveva davanti a sé tutta una vita da vivere con entusiasmo. Per questa storia di cronaca nera risulta indagato il fidanzato, 19 anni, che ha avvisato i carabinieri presentandosi in caserma accompagnato dai genitori e dall’avvocato di famiglia.

Quest’ultimo ha precisato come il giovane non risulti indagato formalmente. Ed anche Federica Panicucci ha aggiunto, nel parlare della vicenda, come ci voglia cautela prima di giungere a delle conclusioni che potrebbero risultare affrettate.