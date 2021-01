Fabrizio Corona ammette la verità: “Pieno di gravi problemi”

By

Fabrizio Corona è abituato a stare sempre sulla difensiva, ma ora qualcosa è cambiato: ecco cosa ha scritto nel suo ultimo post su Facebook.

Chi conosce Fabrizio Corona sa che l’ex Re dei Paparazzi è (o si è sempre posto come) l’uomo che non deve chiedere mai, abituato a sfidare tutto e tutti, a porsi in ogni situazione sulla difensiva, con la sua lingua pungente e lo sguardo beffardo. Nel suo ultimo post su Instagram, però, il Nostro abbassa la difese e si mostra ai suoi fan e followers sotto un’altra luce.

Cosa nasconde il sorriso di Fabrizio Corona

“PIENO DI GRAVI PROBLEMI SORRIDO , COME SEMPRE”: così ha appena scritto Fabrizio Corona nel suo ultimo post su Instagram, tutto a caratteri rigorosamente maiuscoli, come a voler gridare senza vergogna la sua verità. E infatti la foto che accompagna lo stringato commento mostra l’ex Re Dei Paparazzi sorridente, con un paio di scintillanti occhiali da sole, perfettamente “a tiro” come nei suoi momenti migliori.

A cosa si riferisce Fabrizio Corona quando parla di “gravi problemi”? Sicuramente alla sua sofferta vicenda giudiziaria, ma forse anche a un disagio più profondo, legato alla sua realizzazione professionale (ora che è praticamente fuori dal giro) e alla complicata situazione familiare/sentimentale. Sta di fatto che ora non si nasconde più dietro a un dito, e questa è nel suo piccolo una notizia.

Tra i commenti al post in questione non è mancato l’intervento di qualche hater che ha voluto girare il coltello nella piaga. “Tu hai problemi di testa meglio vai a curarti”, scrive un utente. E un altro gli fa eco: “Che sfigato”. Ma c’è anche chi è pronto a rincuorarlo: “Ma chi ti frega.. …. Sei sempre il migliore…. Nonché il più Figo di tutti….. 🔝 🔝 🔝”.