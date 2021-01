Fabrizia Sacchi, chi è l’attrice italiana: età, foto, carriera e vita privata

Fabrizia Sacchi è un’attrice impegnata con teatro, cinema e televisione. Tra i suoi ultimi ruoli figura la partecipazione alla serie Il commissario Ricciardi.

Fabrizia Sacchi è nata a Napoli il 10 febbraio 1971 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Si è diplomata presso l’Accademia Nazionale d’arte drammatica ed è impegnata sia a teatro, che al cinema e in televisione.

Tra i vari lavori per il grande schermo ai quali si è dedicata Fabrizia Sacchi, ricordiamo “Nel continente nero” del 1993 per la regia di Marco Risi, “Preferisco il rumore del mare” del 2000, “Da zero a dieci“, diretto da Ligabue nel 2002, “Mundo civilizado“, del 2003, e “Melissa P.“, nel ruolo della madre della protagonista, nel 2005, entrambi diretti da Luca Guadagnino. Nel 2001, l’attrice napoletana ha anche recitato una sequenza per la versione americana home-video del classico di Mario Bava “Cani arrabbiati“, una pellicola del 1974, nella parte della donna che piange all’inizio del film.

Fabrizia Sacchi, la carriera al cinema e in televisione

Fabrizia Sacchi ha recitato anche nella serie televisiva di Raiuno “Medicina generale“, nel ruolo di Gabriella Boschi. Nel 2013 è stata candidata al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista e al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per il film “Viaggio sola“. Nello stesso anno ha anche conseguito la laurea in Lettere e Filosofia.

Nel 2017 ha prodotto la web serie “Il prete“, diretta da Andrea Piretti. Girata a Napoli, la serie è arrivata finalista alla sezione Miglior Drama del Roma Web Fest e ha vinto il Premio Asti Web Cinema. Nel 2018, è tornata a lavorare con Luca Guadagnino, nel remake del classico di Dario Argento, “Suspiria“. Fabrizia Sacchi ha anche preso parte a diverse serie tv di successo nel corso degli anni, come “Fuoriclasse“, “1992“, “Braccialetti rossi“, “Sirene“, “L’amica geniale“, “Non uccidere“, “Rocco Schiavone 3” e “Il commissario Ricciardi“, che debutterà questa sera su Raiuno.