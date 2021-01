Commissario Ricciardi, chi è l’attrice Maria Vera Ratti: età, foto, carriera

Maria Vera Ratti è un’attrice italiana, che interpreta il personaggio di Enrica in “Il Commissario Ricciardi”.

Maria Vera Ratti è nata ad Avellino, in provincia di Napoli il 26 settembre 1994. Ha mostrato sin da piccola un grande interesse per la recitazione e si è esibita in piccoli spettacoli teatrali. Durante il suo percorso di studi ha scelto di trasferirsi in Olanda, dove ha realizzato di voler diventare un’attrice.

Dopo anni di performance a teatro, la grande occasione per Maria Vera Ratti è arrivata con la fiction “Rosy Abate 2“, dove ha interpretato la figlia del boss napoletano Antonio Costello. Sul piccolo schermo, l’abbiamo vista anche nel cast de “I bastardi di Pizzofalcone 3“. Oggi, la giovane attrice è impegnata nel ruolo di Enrica ne “Il Commissario Ricciardi“. La fiction è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, insieme a lei nel cast anche Lino Guanciale, che interpreta un giovane commissario audace.

Maria Vera Ratti, vita privata e carriera

La nuova fiction di Rai 1, “Il Commissario Ricciardi” debutterà questa sera lunedì 25 gennaio in prima serata. Il ruolo di Enrica Colombo è interpretato da Maria Vera Ratti, che nonostante sia ancora alle sue prime esperienze, è stata considerata molto promettente.

Maria Vera Ratti è molto riservata e nonostante condivida la sua quotidianità su Instagram, non è avvezza a pubblicare dettagli riguardante la sua vita privata o sentimentale. La sua formazione professionale è avvenuta presso il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia.